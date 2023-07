E Samschdeg koum et um 17 Auer tëscht Bidscht an dem Schumannseck zu engem Accident mat zwee Autoen. Sechs Leit goufe do blesséiert.

Dann hat et nach op am Ganze fënnef Plaze gebrannt. Ugefaange géint 20.30 Auer um Kierchbierg an der Avenue John F. Kennedy, wou et e Vegetatiounsbrand gouf. Zu Esch stoung géint 21.20 Auer an der Éilerenger Strooss eng Garage a Flamen. Zu Bauschelt huet géint 22.30 Auer eng Bottepress Feier gefaangen an um 23 Auer konnt zu Hollerech hat et kuerz an engem Appartement geflaamt. Spéider an der Nuecht huet dann nach zu Veianen eng Poubelle gebrannt. Dat war no 3.15 Auer.