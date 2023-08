E Mëttwoch de Mëtteg goufen d'Ekippe vum CGDIS dräi Mol wéinst Accidenter an zwee Mol wéinst Feier geruff.

Zu Nidderkäerjeng hat et géint 12.30 Auer an der Rue Nicolas Meyer tëscht zwee Autoe geknuppt. Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert a vun den Ambulanciere vu Péiteng versuergt. Donieft waren och d'Pompjeeë vu Käerjeng op der Plaz.

Kuerz no 13 Auer waren d'Rettungsdéngschter aus der Nordstad a vun Angelduerf op den CR348 tëscht Bierden a Richtung Buerschent geruff ginn, nodeems hei e Motocyclist mat sengem Gefier gefall war an dobäi blesséiert gouf.

Op der N12 tëscht dem Heischtergronn a Richtung Eschduerf ware kuerz no 14 Auer en Auto an e Camion net laanschtenee komm. Och hei gouf et ee Blesséierten. D'Ambulanciere vu Wolz an d'Pompjeeë vum Alebesch waren um Asaz.