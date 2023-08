102 Persounen kruten Asyl accordéiert, domadder sinn et fir dëst Joer 380 Leit bei deenen de Statut vum Refugiée unerkannt ginn ass.

11/08/2023 Zuele vun de Refugiéen am Juli

Am Laf vum Mount Juli hunn 189 Leit eng Demande op international Protectioun hei zu Lëtzebuerg gemaach, dat mellt de Moien d’Immigratiouns-Direktioun aus dem Ausseministère. Bis elo goufen dëst Joer 1.256 esou Demanden eragereecht. D’lescht Joer ëm dës Zäit waren et t'er bis dohinner 1.115

T’ass déi gréissten Zuel zanter 5 Joer fir e Juli. D’Majoritéit vun den Demandeure si mat 37,9 Prozent bis elo dëst Joer Syrer an Eritreeër mat 14,3 Prozent. Dono kommen Afghanen, Venezuelaner, Tierken a Marokkaner. An reelle Chifferen sinn dat am Juli 62 Syrer, 43 Eritreeër, 12 Venezuelaner an 8 Afghanen.

Am Ganzen 380 Persoune kruten dëst Joer hei am Land bis elo de Statut als Refugié. 166 Persoune kruten e Refus op hier Ufro no internationaler Protektioun. Am Juli goufen, wéi gesot 189 Demanden eragereecht, 102 Persoune kruten am selwechte Mount awer och eng negativ Äntwert.

Demande sinn am Verglach zum Juli Zejoert mat 12 Persoune méi, ëm 6,3 Prozent an d'Luucht gaangen. Ma och iwwert déi lëscht 4 Joer gekuckt ass dëse Chiffer erop gaangen. Just 2018 waren et mat 238 ganzer 49 Persoune méi. Aus de Statistike geet ervir, dass 2018 mat 2.204 e Joer war wou besonnesch vill Demandë gestallt goufen. Dat selwecht Joer krute bal 1.000 Persounen, de Statut vum Refugié.

De Krich an der Ukrain féiert weiderhin dozou, dass Ukrainer eng Demande op eng temporär Protektioun hei am Land stellen. Am Juli waren dat nach 81 Persounen. Dëst Joer goufen bis elo vun Ukrainer 582 esou Demande gestallt.