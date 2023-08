D'Ekippe vum CGDIS goufen e Sonndeg am Nomëtteg op en Accident op der 13 a Richtung Stad tëscht der Aire de Berchem an dem Gaasperecher Kräiz geruff.

Wéi et aus dem 112-Bulletin ervir geet, huet et e Sonndeg géint 15.30 Auer op der Autobunn tëscht 3 Gefierer geknuppt. Véier Persoune goufe bei der Kollisioun blesséiert. D'Rettungsdéngschter vu Beetebuerg, Esch, Réiser an aus der Stad waren um Asaz.