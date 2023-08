Virun 20 Joer goufen zu Bagdad 22 humanitär UNO-Mataarbechter Affer vun engem Attentat.

Dowéinst gouf an der Suite den internationalen Dag vun der humanitärer Hëllef lancéiert. Een Dag, deen dëse Samschdeg ass, an dee weise soll, wéi wichteg "Aide humanitaire" war, ass a bleift

Aktuell gëtt geschat sinn 363 Millioune Leit op humanitär Hëllef ugewisen. Dat ass neie Rekord an d'Tendenz ass steigend. Iwwer 40 Milliarden feelen allerdéngs an den Hëllefsfongen. Och dat ass Rekord an och do ass d'Tendenz steigend. An déi desolat Situatioun gëtt duerch de Krich an der Ukrain, de Klimawandel a geopolitesch Problemer verstäerkt. De Ressortminister Franz Fayot huet d' Haaptakzenter vun eiser Hëllef detailléiert. Déi gëtt a 27 Länner geleescht

Den Agressiounskrich an der Ukrain, wou ee scho fir 12 Milliounen Euro humanitär Hëllef geleescht huet, plus 8 Milliounen Euro a Form vu Material an technesch Ënnerstëtzung. Da war ugangs vum Joer d'Äerdbiewe mat iwwer 50.000 Doudegen am Grenzgebitt tëscht der Tierkei a Syrien an dann och d'Dauerkris an der Sahel-Regioun mat elo och dem Putsch am Niger. Do ass d'Lëtzebuerger Hëllef bis op Weideres op Äis geluecht. Mä se soll mëttelfristeg reaktivéiert ginn.

Fir Lëtzebuerg soll d'humanitär Hëllef op alle Fall generell net zum Stéifkand ginn,esou de Franz Fayot

"Et ass fir eis eng Fro vu mënschlecher Solidaritéit. Mir weisen och domadder an der internationaler Communautéit Leadership. Do gëtt wierklech op Lëtzebuerg gekuckt als een, dee mam gudde Beispill virgeet. Mä ech mengen, et geet an éischter Linn ëm mënschlech Solidaritéit."

An de leschten Joren huet Lëtzebuerg sech och een Numm gemaach mat "emergency.lu". Domadder offréiert Lëtzebuerg ee Satelitte-gesteierte Kommunikatiounssystem, fir séier bei Naturkatastrophen a soss humanitären Asätz ze reagéieren.

Eist Land bleift beim Virsaz, fir weiderhin op d'mannst 15% vu sengem Budget fir Entwécklungshëllef fir humanitär Hëllef bereet ze stellen.

Lëtzebuerg huet bis Summer 2024 iwweregens d'Presidence vun OCHA, dat ass eng UNO-Antenn, fir weltwäit méi Fongen fir humanitär Hëllef ze mobiliséieren.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

En vue de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, Franz Fayot a fait le point sur les activités de l'Action humanitaire luxembourgeoise en 2023 (18.08.2023)



Communiqué par : Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaireAujourd'hui, lors d'une conférence de presse tenue en vue de la Journée mondiale de l'aide humanitaire ayant lieu chaque 19 août, Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, a fait le point sur les activités de l'Action humanitaire luxembourgeoise menées jusqu'à présent en 2023, ainsi que des perspectives et priorités futures du Luxembourg dans le domaine humanitaire, notamment dans le cadre de sa présidence du Donor Support Group du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA DSG), qu'il assume depuis juillet 2023 et jusqu'à fin juin 2024. Le ministre a saisi l'occasion pour annoncer une contribution supplémentaire à hauteur de 250 000 euros en faveur d'OCHA, qui figure parmi les partenaires humanitaires de longue date de l'Action humanitaire luxembourgeoise.

L'Action humanitaire luxembourgeoise en 2023

Les besoins humanitaires ne cessent d'accroître dans le monde entier en atteignant des niveaux sans précédent. Selon OCHA, à la fin de l'année 2022, le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire était de 349 millions. À la fin du mois de juillet de cette année, ce chiffre est passé à 363 millions, ce qui signifie qu'une personne sur 22 dans le monde a besoin d'aide – un nouveau record. La crise climatique, la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires, ainsi que la guerre en Ukraine ne font qu'exacerber la situation.

L'agression russe se poursuivant en Ukraine, le Luxembourg a continué en 2023 son appui humanitaire à l'Ukraine, qu'il n'a cessé de fournir depuis le début de la guerre en février 2022. Depuis le début de la guerre, la contribution humanitaire du Luxembourg à l'Ukraine s'élève à un total de 12 millions d'euros et a été notamment fournie par l'intermédiaire d'ONG, du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que d'un nombre d'agences des Nations unies.

Les soutiens financiers à l'Ukraine ont été complétés par des contributions en nature d'une valeur de 9,8 millions d'euros, dont des équipements médicaux, des médicaments, des générateurs et du matériel pour fournir des services de connectivité. Le ministre Fayot a également annoncé que la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire mettra à la disposition de l'Ukraine un don de 100 générateurs électriques d'une valeur de 300 000 euros, qui seront acheminés début septembre par le Mécanisme européen de protection civile en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le Service grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

En février 2023, en réponse aux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, le Luxembourg a apporté du soutien humanitaire aux populations sinistrées à travers une contribution financière à hauteur de 2,9 millions d'euros, à travers des dons en nature à la Turquie, ainsi qu'à travers le déploiement de dispositifs de la plateforme mobile de télécommunications par satellite «emergency.lu» et de membres du «Humanitarian Intervention Team» du CGDIS.

Le Sahel reste l'une des principales zones d'intervention de l'Action humanitaire luxembourgeoise. En 2023, le Luxembourg a jusqu'à présent fourni une assistance humanitaire à hauteur de près de 6 millions d'euros au Burkina Faso, au Niger et au Mali, un montant qui est prévu d'être porté à 10 millions d'euros au minimum d'ici la fin de l'année.

Globalement, en 2023, l'Action humanitaire luxembourgeoise a jusqu'à présent apporté de l'assistance humanitaire dans 27 pays, dont des pays qui connaissent des crises humanitaires persistantes souvent qualifiées d'«oubliées». Ainsi, en 2023 seulement, le Luxembourg a déjà participé à une dizaine de conférences de contributions d'assistance humanitaire relatives aux situations humanitaires, e.a. au Yémen, en Afghanistan, au Sahel et Lac Chad, au Pakistan, dans la Corne de l'Afrique, en Ukraine, au Soudan, en Syrie, au Venezuela et dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO). Au total, les annonces faites dans le cadre de ces conférences s'élèvent à 14 millions d'euros.

L'innovation au service de l'action humanitaire

Afin de pouvoir contribuer aux efforts d'action humanitaire internationale, le Luxembourg continue à s'efforcer à mettre ses atouts en matière de l'innovation, de la digitalisation et de la recherche au service de la communauté humanitaire. Ainsi, suivant l'inauguration de la première délégation du Comité international de la Croix-Rouge pour le cyberespace à Luxembourg en novembre 2022, l'année 2023 fut marquée par la tenue du Pitch Event du Humanitarian Innovation Accelerator (HIA) à Luxembourg fin juin.

16 organisations du monde entier y ont présenté leurs projets innovateurs issus des domaines de la technologie de l'espace, de la science des données et de l'intelligence artificielle, de la technologie de santé, et de la chaîne d'approvisionnement et logistique. À ce stade, tous les projets se trouvent dans la phase de sélection, dont les projets lauréats vont être connus début octobre.

Le Luxembourg en tête des plus grands donateurs d'aide humanitaire par habitant

En ligne avec sa nouvelle stratégie humanitaire présentée en 2022, qui avait fixé comme objectif de consacrer au moins 15% de l'Aide publique au développement (APD) à des fins humanitaires, le Luxembourg a consacré un total de plus de 87 millions d'euros à des fins humanitaires, soit 17,39% de l'APD, en 2022. D'après le récent «Global Humanitarian Assistance Report», le Luxembourg se place ainsi en tête de liste des plus grands donateurs d'aide humanitaire par habitant, derrière la Turquie, qui d'ailleurs inclut dans son rapport les dépenses liées à la prise en charge des réfugiés syriens sur son territoire.

La présidence luxembourgeoise du OCHA DSG (2023-2024)

La conférence de presse a également permis à Franz Fayot, conjointement avec Anja Nitzsche, responsable de la division des partenariats et de la mobilisation des ressources d'OCHA, de présenter le partenariat entre le Luxembourg et OCHA ainsi que les priorités du Luxembourg pour sa présidence actuelle du OCHA DSG.

OCHA a pour mission la mobilisation et la coordination d'une réponse humanitaire efficace et fondée sur les principes humanitaires en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux dans le but de soulager la souffrance humaine dans les catastrophes et les urgences. Afin de soutenir ces efforts, le ministre Fayot a annoncé une contribution supplémentaire à hauteur de 250 000 euros à OCHA, portant ainsi la contribution totale du Luxembourg à 10,4 millions d'euros pour l'année 2023.

En tant que président du OCHA DSG, le Luxembourg a pour objectif de soutenir les efforts d'OCHA en faveur d'un système humanitaire plus centré sur les personnes touchées et spécifique au contexte, ainsi que d'un système plus efficace et moins bureaucratique. La présidence luxembourgeoise se concentrera également sur le rôle d'OCHA en ce qui concerne la réponse du système humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que sur les risques et défis émergents liés à l'utilisation des données dans le domaine de l'aide humanitaire.