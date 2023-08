An där Optik lancéiert den Agrarministère d'Soumissioun fir d'15. Editioun vum Schouluebstprogramm, wouvunner eng 400 Sitten profitéieren.

Dëst sinn iwwer 300 Grondschoulen an eng 70 Lycéeën.

D'Ausschreiwung ass a 5 verschidde Lousen opgedeelt, wouvunner der 3 reservéiert si fir d'lokal Produzenten vun Äppel, Bieren a Muerten. Och d'geliwwert Bananne mussen alleguer d'Labelen Bio an Transfair hunn.

Fir eligibel, fir d'Liwweren vun 2,2 Milliounen Portiounen Uebst a Geméis ze sinn, mussen dës Betriber och Schüler op hiren Häff empfänken.

Wat d'Uebst an d'Geméis ugeet, muss en Zéngtel aus biologeschem Ubau kommen.

D'ëffentlech Soumissioun leeft bis Mëtt September a gouf online publizéiert ënner dem Site vun de staatlechen Marchés Publics.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Les producteurs de fruits et légumes locaux encouragés à soumissionner au marché public «Schouluebstprogramm 2023-2024» (18.08.2023)



Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

L'année scolaire 2023-2024 marque le 15e anniversaire du programme des fruits à l'école, appelé «Schouluebstprogramm» au Grand-Duché de Luxembourg.

À travers le «Schouluebstprogramm», le Luxembourg participe au programme européen de fruits et légumes à l'école. L'objectif du programme est d'augmenter la consommation de fruits et de légumes auprès des élèves, et de les sensibiliser au goût des produits agricoles.

Le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural vient de publier sur le portail des marchés publics une soumission en cinq lots pour la fourniture et la distribution de fruits et légumes aux établissements scolaires 2023-2024. Dans l'appel d'offre, trois lots sont destinés aux producteurs agricoles locaux, et deux lots sont destinés aux distributeurs qui sont invités à fournir le solde des fruits et légumes nécessaires au programme, et à acheminer l'ensemble des produits aux 399 sites scolaires.

Privilégier les pommes, poires et carottes de production locale

Parmi les fruits et légumes produits au Luxembourg, les pommes, les poires et les carottes se prêtent au mieux pour la distribution aux élèves pendant l'année scolaire. Voilà pourquoi 3 lots de la soumission, représentant un tiers des fruits et légumes à distribuer, visent les producteurs locaux de pommes, de poires et de carottes. Pour être éligibles, les producteurs doivent aussi accueillir des élèves dans leurs fermes. À noter que les petits producteurs peuvent aussi s'associer pour émettre une soumission.

Donner une place aux fruits et légumes biologiques

Afin de promouvoir l'agriculture biologique locale, les carottes produites localement doivent obligatoirement être issues de production biologique, celle-ci étant assez développée pour pouvoir fournir la quantité et la qualité nécessaires.

Quant aux fruits et légumes fournis par les distributeurs, 10 % doivent être issus de la production biologique. Pour être en cohérence avec les objectifs sociaux et d'aide au développement du gouvernement, toutes les bananes doivent être bio et issues du commerce équitable. Augmenter le pourcentage obligatoire de produits biologiques dans ces lots ne ferait qu'augmenter leur importation depuis l'étranger. D'après les recommandations nationales sur une alimentation saine, tous les fruits et légumes, qu'ils soient biologiques ou non, sont considérés comme étant bons pour la santé.

Limiter l'effort administratif des écoles et faciliter la gestion du programme

L'organisation du «Schouluebstprogramm» est centralisée par l'Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA). Les distributeurs sont chargés de livrer tous les fruits et légumes à l'ensemble des établissements scolaires du fondamental et du secondaire. Cette gestion présente l'avantage d'épargner les écoles de la majorité des procédures administratives. Le recours à un nombre limité de fournisseurs (5 lots) permet aussi à l'ASTA de simplifier la gestion et les contrôles obligatoires.

Respecter les règles imposées par le marché public européen

Le «Schouluebstprogramm» est cofinancé par l'Union européenne et l'État et son exécution est soumise aux règles européennes en matière de marchés publics. Pour bénéficier des subventions, le Luxembourg doit respecter le caractère raisonnable des dépenses, de sorte que le facteur «prix» compte pour 50 % des critères d'attribution des lots.

Chiffres-clés du «Schouluebstprogramm»

• Le programme bénéficie à 98 % des élèves du fondamental et des lycées,

• Le «Schouluebstprogramm» jouit d'une grande acceptation auprès des élèves,

• 399 sites scolaires (328 écoles fondamentales et 71 lycées) sont livrés à un rythme hebdomadaire,

• Plus de 2,2 millions de portions de fruits et de légumes de qualité sont distribuées annuellement à l'aide d'une logistique efficace appréciée par les établissements et les producteurs,

• Un tiers des fruits et légumes distribués proviennent de nos producteurs locaux,

• Un tiers des fruits et légumes distribués sont de production biologique, avec en particulier

o des carottes locales à 100 % biologiques,

o des bananes à 100 % biologiques et Fairtrade,

• Mesures pédagogiques : en 2022/ 2023, 208 élèves de l'enseignement fondamental ont participé à des visites chez les fruiticulteurs et maraîchers locaux.

La soumission est ouverte jusqu'au 14 septembre 2023.

La version intégrale de l'avis de marché n° 2301768 peut être consultée sur https://marches.public.lu/fr.html