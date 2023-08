Um Lampertsbierg gëtt e Mëttwoch un déi jonk Lëtzebuerger erënnert, déi wärend dem 2. Weltkrich vun den Nazien zwangsrekrutéiert goufen.

Den 30. August 1942, virun 81 Joer, gouf d'Wehrpflicht vun den däitsche Besatzer agefouert. Wéi de Justizministère an engem Schreiwes rappelléiert, goufe knapp 10.200 Lëtzebuerger tëschent 18 a 24 Joer an déi däitsch Arméi agezunn. Donieft goufen iwwer 3.600 jonk Fraen zur Aarbecht am Déngscht vum Nazi-Regime gezwongen. Doropshi koum et zum Generalstreik, un deen en Donneschdeg ënnert anerem zu Wolz erënnert gëtt.