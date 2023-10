Nieft zwee Iwwerfäll e Méindeg an en Dënschdeg mellt d'Police een Onéierlechen, dee bei engem Abroch vun engem Awunner iwwerrascht gouf.

E Méindeg géint 21.15 Auer gouf an der rue Gaffelt zu Diddeleng e Mann iwwerfall. D'Affer gouf aggresséiert a krut säin Handy, Kopfhörer an e Sonnebrëll geklaut. Den Täter ass an der Suite bei eng aner Persoun op de Scooter geklommen an zesumme mat där geflücht.

Täterbeschreiwung vun der Police:

Jonke Mann vun normaler Statur, ongeféier 1,80 bis 1,85 Meter grouss, hat e groe Pullover mat Kaputz an eng gro Mutz un, hat laang brong Hoer an engem Wutz an en 3-Tage-Bart. Hien huet franséisch geschwat.

De Mann um Sccoter war méi kleng, hat schwaarz Hoer a war och ganz schwaarz gekleet.

Weideren Iwwerfall

En Dënschdeg den Owend ass och zu Esch eng Persoun iwwerfall ginn. Géint 22 Auer gouf d'Affer vun zwee Männer mat engem Messer menacéiert a geschloen. D'Täter hu Boergeld geklaut a sinn duerch d'Rue des Jardins a Richtung Place de l'Hôtel de Ville geflücht.

Täterbeschreiwung vun der Police:

Den éischte Mann war ongeféier 30 Joer al, grouss a schlank, hat eng wäiss Jackett un an e wäisse Vëlo bei sech.

Den aner Täter war méi kleng a vu korpulenter Statur, hat eng Jeansbox, eng wäiss-blo Joggingsjackett an eng schwaarz Kap un.

Abriecher iwwerrascht

En Dënschdeg an der Nuecht huet iwwerdeems e Mann a sengem Haus en Abriecher iwwerrascht, dee sech an der Suite direkt duerch d'Bascht gemaach huet. Den Abriecher war ongeféier 1,80 Meter grouss, vun normaler Statur an hat eng schwaarz-giel Jackett mat engem Schrëftzuch um Réck un.