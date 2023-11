E Mëttwochnomëtteg an an der Nuecht op en Donneschdeg sinn der Police eng Rei Chaufferen opgefall, déi ze vill gedronk oder Droge consomméiert haten.

Op der A4 ass d'Police e Mëttwoch am spéiden Nomëtteg op en Auto opmierksam ginn, deen a Schlaangelinne gefuer ass. Op der Héicht vun der Sortie Esch konnt d'Gefier gestoppt a kontrolléiert ginn, woubäi festgestallt gouf, datt de Chauffer keng gülteg Pabeiere virweise konnt. En Alkoholtest ass ausserdeem positiv ausgefall, wouropshin e provisorescht Fuerverbuet ausgestallt gouf.

Weider Chaufferen, déi wéinst ze vill Alkohol um Steier an enger opfälleger Fuerweis hu missen ugehale ginn, gouf et e Mëttwochowend op der A7 op der Héicht Mierscherbierg an an der Nuecht op en Donneschdeg géint 0.45 Auer zu Bouneweg.

E Mëttwochowend hat d'Police géint 21.20 Auer eng Verkéierskontroll op der Autobunnssortie Helfent-Bartreng bei engem Auto duerchgefouert, bei dem d'Beamten e staarke Cannabis-Geroch constatéiert haten. De Chauffer hat zouginn, virdrunner Cannabis consomméiert ze hunn. A sengem Auto goufen nieft Cannabis och Utensilie fir de Konsum an en Droge-Plomb fonnt.