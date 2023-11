Den nationale Pensiounssystem berout op de berüümten "dräi Pilieren". D'Kolleege vun RTL Infos erklären Iech, wat Dir iwwert Är Pensioun wësse musst.

Den nationale Pensiounssystem baséiert op dräi Pilieren. Den éischte kennt Dir schonn: De Pensiounsfong, an deen all Employé gesetzlech abezuele muss, an dee vun der Sécurité sociale iwwerwise gëtt.

Den zweete Pilier ass dogéint vill méi ofhängeg vum Employeur. Den drëtte Pilier baséiert op der eegener Decisioun, eng Zousaz-Ofsécherung bei enger Bank oder enger Assurance ofzeschléissen.

De ganzen Artikel an e Video-Resumé fannt Dir hei bei de Kolleege vum RTL Infos.