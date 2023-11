Well d'Mandater vum Minister a vum Buergermeeschter net kompatibel sinn, kënnt et um lokalen Niveau zu Verännerungen.

Lëtzebuerg huet eng nei Regierung. Dat bréngt och Ännerungen um lokale Plang mat sech, well véier vun deenen neie Ministere virdru Buergermeeschter waren. A well déi béid Mandater net matenee kompatibel sinn, dréint sech och an deene véier concernéierte Gemengen d'Personalkarussell. Haut werfe mer ee Bléck op Esch a Mamer.

Esch a Mamer kréien nei Buergermeeschteren (Reportage Marc Hoscheid)

Gutt sechs Joer nodeems hie fir déi Escher CSV no joerzéngtelaanger LSAP-Dominanz de Buergermeeschterposten an der zweetgréisster Gemeng vum Land eruewere konnt, ass de Georges Mischo als Aarbechts- a Sportminister an d'Regierung gewiesselt. An der nächster Conseilssëtzung den 29. November wäert den CSV-Schäffe Christian Weis seng Kandidatur stellen. Et géing zwar keng Revolutioun zu Esch ginn, well de Koalitiounsaccord tëscht CSV, DP an deene Grénge nach ëmmer d'Linn virgëtt, ma de Christian Weis wëllt awer seng eegen Akzenter setzen, virun allem am soziale Beräich.

"Et ass interessant, datt eng sou divers Staat, mat sou ënnerschiddlechen Awunner awer eng Identitéit huet an zesummenhält. An dowéinst sinn et grad déi Froe vum gesellschaftlechen Zesummenhalt, vum Fortschrëtt, wéi kann een d'Liewen an Esch, den Alldag fir jiddereen nach méi cher maachen an digne maachen?"

An de Schäfferot wäert de Bruno Cavaleiro noréckelen, wärend den Dejvid Ramdedovic nei an de Gemengerot kënnt. Zu Mamer ass dem neie Finanzminister Gilles Roth säi Buergermeeschterstull fräi. Haut de Moien decidéiert déi lokal CSV-Fraktioun, ob den 2. Schäffe Luc Feller fir dee Posten nominéiert gëtt. Dono gefrot, ob dat Amt net schwéier mat der Aufgab vum Haut-Commissaire pour la protection nationale ze kombinéieren ass, äntwert de Luc Feller:

"Kuckt, ech si bal zéng Joer zu Mamer am Schäfferot gewiescht, ech leeden zanter méi wéi siwe Joer den Haut-commissariat pour la protection nationale. Ech weess wat ob där enger Plaz op mech duer kënnt, ech weess wat op där anerer Plaz op mech duer kënnt. Dat ass ganz vill eng Fro vun Organisatioun a virun allem vun den Ekippe mat deenen een zesummeschafft, sou datt ech do net dee gréisste Problem gesinn."

Dem Resultat vun de Gemengewalen am Juni no wier et um Ed Buchette, fir an de Schäfferot nozeréckelen. Nei an de Gemengerot era kéim de Yannick Beck.