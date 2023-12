An der zoustänneger Chamberkommissioun huet den Aarbechtsminister Georges Mischo de Volet Aarbecht am Koalitiounsaccord tëscht CSV an DP presentéiert.

Ma virun der Dier gouf hie vu ronn 30 OGBL-Manifestante begréisst, déi ee Protestpiquet wéinst der Situatioun bei Ampacet zu Diddeleng organiséiert haten. Duerch dës Aktioun sollt Solidaritéit mat der Beleegschaft demonstréiert ginn. Zanter dem 27. November gëtt zu Diddeleng gestreikt, d'Gewerkschafte reprochéieren der Direktioun, datt si d'Conciliatiounsprozedur dozou genotzt hätt, de Kollektivvertrag eesäiteg ze kënnegen, obwuel de Betrib Millioune-Beneficer maache géing. D'Direktioun weist des Reprochen zeréck. Et hätt een duerchaus probéiert, een Accord mat de Gewerkschaften ze fannen. De Georges Mischo huet no engem kuerzen Echange mat den Demonstranten erkläert, datt d'Regierung an engem éischte Schratt mol weider op den direkten Dialog tëscht de Sozialpartner setzt. "Mir respektéieren oder ech respektéieren natierlech d'Tarifverhandlungen, mee ech hu lo och mam Lex Delles, dem Wirtschaftsminister, gëschter natierlech op d'OGBL-Schreiwes geäntwert, wou mer soen, datt souwuel den OGBL wéi och Ampacet dozou opfuerderen, sech nach eng Kéier un de Verhandlungsdësch ze setzen. Wann do näischt sollt derbäi rauskommen, datt mer dann zwou getrennten Entrevuen, eng mat Ampacet an eng mam OGBL géifen organiséieren."

© Marc Hoscheid

Hie selwer kéint iwwerdeems net vill méi maachen.

"Et ass am Fong sou, datt ech als Aarbechtsminister net ka Mediateur oder Conciliateur oder Faciliateur spillen. Dat ass net am Code du travail virgesinn. An en plus, wann ech dat lo an deem heite Fall géing maachen, da kommen ech do net méi raus. Dann ass bei all Kollektivvertragsverhandlungen, wou dann de Minister muss hannenno Mediateur spillen."

De Georges Mischo huet zudeem betount, datt et a sou Fäll wichteg wier, béid Klacken ze lauden, fir sech selwer kënnen ee Bild ze maachen. D'Wourecht géing ëmmer iergendwou an der Mëtt leien.