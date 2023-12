Eleng fir d'Joer 2024 si bis zu 60,5 Milliounen Euro virgesinn.

Mam Spidolsgesetz 2018 koum d'Obligatioun fir d’Dokteren, Garden a Bereetschaftsdéngscht ze leeschten. Doropshin huet d'Doktesch- an Zänndoktesch Associatioun AMMD eng Bezuelung fir dës Déngschter gefuerdert. Well ee sech op ville Punkten net eens gouf, haten déi fréier Gesondheetsministesch Paulette Lenert an d’Spidolsfederatioun FHL zejoert eng Konventioun ënnerschriwwen ouni d'AMMD.

D'Doktere gi fir d'Garden an Astreintë bezuelt, hat et geheescht. Ma ganz richteg war dat net. E konkret Beispill vun ugangs des Joers: vun den 42 Dokteren, déi pro Dag am Kierchbierger Spidol an an der Zitha Klinik Garde gemaach hunn oder am Bereetschaftsdéngscht waren, goufen der 16 net indemniséiert. D'Konventioun wier ze enk opgestallt, esou d'Kritik.

Am Laf vum leschte Joer wär et awer zu engem Ëmdenke komm, begréisst de President vun der AMMD Dr Alain Schmit. Weiderhin onzefridden ass d'AMMD, datt d'Astreinten, also de Bereetschaftsdéngscht, an der Woch just vun Owes 6 bis Moies 7 Auer bezuelt gëtt. "Dat ass natierlech nach wie vor eng Positioun, wou mir net kënnen d'Accord sinn, well et ass faktesch esou, datt all Dokter 24 Stonnen Déngscht mécht an net 13 Stonnen.”

Och stéiert ee sech drun, datt déi betraffen Dokteren net direkt vum Gesondheetsministère bezuelt ginn, mä d'Spideeler d'Sue kréien a se da verdeelen.

"Do ass et esou, datt d'Responsabilitéit beim Spidol läit, fir déi Garde ze organiséieren, an dann hu mir als eenzege Moyen, dem Spidol d'Suen ze ginn, wann déi hir Obligatioun erfëllen an déi ginn et normalerweis 1 zu 1 un d'Doktere vum Terrain virun", erkläert d’Martine Deprez.

Déi nei Ministesch fir Gesondheet a Sécurité Sociale huet der zoustänneger Chamberkommissioun e Mëttwoch de Moien d'Upassunge vum Spidolsgesetz vun 2018 virgestallt. Den Text muss nach virum Enn vum Joer am Parlament gestëmmt ginn. Fir d'Indemnisatioun vun de Garden an Astreinten an de Spideeler si fir d'Joer 2024 bis zu 60,5 Milliounen Euro virgesinn.

D'Dokteschassociatioun iwwerdeems erwaart sech elo, fir d'Ausschaffe vun där neier Konventioun nees mam Ministère an der Spidolsfederatioun um Dësch ze sëtzen. "Déi muss ech souwisou u Bord kréie, wa mer um Spidolsgesetz schaffen", verséchert d’Ministesch. "An ech denken, datt si dann d'Geleeënheet notzen, fir mer déi Punkten erunzedroen, déi an hiren Ae musse geännert ginn."