Dobäi probéieren Onéierlecher, geheim Informatiounen iwwer d'Bankkonte vun de Leit gewuer ze ginn, fir hinnen da Suen ze klauen.

Luxtrust-Cliente ginn da vun enger Persoun kontaktéiert, déi esou mécht, wéi wa si fir Luxtrust géif schaffen. Well et illegal Transaktiounen op de Konte vun de Clienten ginn hätt, sollen dës da vertraulech Informatioune weiderginn.

A genau dat soll een op kee Fall maachen, warnt Luxtrust. D'Attacke géifen zwar ëmmer méi sophistiquéiert, ma Luxtrust géif seng Clienten ni vu sech aus no hire perséinlechen a vertraulechen Donnéeë froen.

Wéi een esou eng Phishing-Attack erkennt a wat ee soll maachen, wann een awer eng Kéier dorop eragefall ass, kënnt dir hei am Detail noliesen.

Hei dat offiziellt Schreiwes vu LuxTrust:

Zënter e puer Méint ass Lëtzebuerg Phishing-Attacken iwwer E-Mail, SMS an/oder Telefon ausgesat, déi ëmmer méi sophistiquéiert ginn. Déi Kriminell gi sech als LuxTrust-Agent aus a behaapten, datt illegal Transaktiounen um Bankkonto vun der betraffener Persoun entdeckt goufen, fir esou vertraulech Informatioune vu LuxTrust-Benotzer erauszekréien. D'Ekippe vu LuxTrust, déi grousse Wäert op d'Sécherheet vun hire Clienten a Benotzer leeën, warne virun dëse Bedruchsversich an erklären, wéi ee sech richteg verhält. Phishing: Virgoensweis Meeschtens kritt de Benotzer eng E-Mail/SMS, déi en op en dréngende Virgang hiweist an dozou opfuerdert, op e Link ze klicken (en Update vun den Donnéeën, fir weiderhin Zougrëff op e Service ze hunn, etc.). Doropshi gëtt een op e falsche Site weidergeleet a gebieden, seng Kredittkaartendonnéeën an/oder seng perséinlech Informatiounen ze validéieren, andeems ee seng User-ID, säi Passwuert an de „code à usage unique“ (OTP) vu LuxTrust agëtt (deemno wéi e puer Mol).

Wourun erkennt een eng Phishing-Tentative?

Wann Dir Iech net sécher sidd, hänkt an! Wann e Benotzer op de Bedruch eragefall ass a seng vertraulech Informatiounen erausginn huet, soll en direkt seng Bank an/oder de Service Client vu LuxTrust kontaktéieren um +352 24 550 550 oder per E-Mail op questions@luxtrust.lu, fir datt déi néideg Moossname getraff kënne ginn.

LuxTrust: freet seng Benotzer ni no hire Geheimcoden oder Passwierder.

freet seng Benotzer ni, fir an Banktransaktiounen anzegräifen.

huet keen Zougang zu de Bankkonten/Bankinformatioune vu senge Benotzer.

rifft senge Benotzer ni direkt un.

kënnt ni bei e Benotzer heem.

Wéi erkennt een eng béiswëlleg E-Mail oder SMS?

Iwwerpréift d'Adress vum Expediteur an ob d'Funktioun oder d'Organisatioun, déi de Message verschéckt huet, och dem Contenu entsprécht. D'E-Mail-Adress vum Ugräifer kann enger legitimmer Adress staark änelen.

Liest de Message am Detail. Dëse ka Schreif- oder orthografesch Feeler gradewéi ongewéinlech Ausdréck enthalen (obwuel dëst ëmmer méi seele gëtt).

Äntwert net op eng E-Mail, déi Iech no perséinlechen oder vertraulechen Informatioune freet, och wann d'E-Mail vun engem LuxTrust-Mataarbechter ze si schéngt.

Maacht den Anhang vun enger E-Mail mat onbekanntem Expediteur oder Titel net op. An Dateien (PDF, Office Suite oder Google, asw.), Biller an aneren Anhäng ka sech e Virus verstoppen.

Fuert mat der Maus iwwer de Link (ouni drop ze klicken) a verséchert Iech, datt en dem Inhalt vun der E-Mail entsprécht an op e legitimme Site weiderleet.

Wann an enger E-Mail oder enger SMS eppes vun Iech verlaangt gëtt, soll d'Legitimitéit ëmmer a Fro gestallt ginn.