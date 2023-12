Zënter dësem Freideg ass an der Stad d'Police-Reglement iwwert d'Heeescheverbuet a Kraaft.

Den neien Inneminister Léon Gloden huet d'Decisioun vu senger Virgängerin Taina Bofferding géint esou e Police-Reglement gestrach.

Parallel war et d'Annonce, dass et heiheem méi generell an déi Richtung kéint goen. Am Minett sinn op d'mannst zwou grousse Gemengen do éischter retizent.

Keen Heescheverbuet zu Esch an Diddeleng - Reportage Jean-Marc Sturm

Zu Diddeleng hat ee bis virun e puer Méint am Policereglement Dispositiounen, dass de Buergermeeschter

d‘Méiglechkeet kritt huet, d'Mendicitéit um Territoire anzeschränken.

Dat gouf awer Mëtt 2023 réckgängeg gemaach esou den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana, LSAP.

"Mär hunn zënter Juli en neit Polizeireglement. Et ass och unanime vun alle Parteien am Gemengerot ugeholl ginn, an do ass kee Lien méi mat der Mendicitéit dran... an et wäert och kee politeschen Usaz weider kommen, fir dat nees nei anzeféieren".

Och an der Minettmetropol mécht ee vum neie Kader a Saachen Heescheverbuet wuel kaum gebrauch, seet den neien Escher Buergermeeschter Christian Weis, CSV.

"Ech kommentéieren net déi national Diskussiounen do. Ech sinn elo Escher Buergermeeschter, ech kucken op mäin Territoire haaptsächlech. An do ass meng Positioun fir de Moment ganz kloer. Ech mengen, dass mir hei zu Esch keen Heescheverbuet brauchen".

A Saache Sozialpolitik hat et en Dënschdeg zu Esch eng Zort Protestmaniff vu Leit ouni Daach iwwert dem Kapp ginn. Et goung ëm Jetonen, déi se net méi ausgedeelt kruten, fir zum Beispill fir 50 Cent eng waarm Moolzecht bei der Stëmm vun der Strooss ze kréien.

Bei de Concernéierten an iwwert si bei der Stëmm vun der Strooss stoung een do wéi virum "fait accompli" seet d'Alexandra Oxacelay Responsabel fir d'Stëmm.

"Elo musse mer kucken, wéi dat sech apendelt. Et wäert sech apendelen. D'Leit si souwisou gewinnt... si hu kee Choix, datt Saache séier decidéiert ginn iwwert hire Kapp, decidéiert ginn, ganz seelen zu hire Gonschten".

Do gëtt et zu Esch ee personalpoliteschen an organisationellen Hannergrond um Niveau vun de Streetworker. An den nächste Woche schafft een zu Esch an der Gemeng un engem neie Konzept, fir dass dës Streetworker nees méi zilgeriicht um Terrain aktiv ginn.

Den Escher Sozialschäffen Bruno Cavaleiro betount, dass et hinnen um Häerz läit, dass d'Leit richteg gehollef kréien, awer datt keen double emploi gemeet gëtt. Doduercher hätt een d'Missioun vum Streetworker reorganiséiert, fir datt se geziilt organiséieren an identifizéieren, wou de reelle Besoin ass bei de Leit.

"Fir datt se geziilt dohinner orientéiert ginn, un déi Departementer, un déi Servicer, déi et erméiglechen, hinnen déi bescht Hëllef ze ginn."

Bei der Escher Gemeng ass ee sech awer och bewosst, dass d'Kommunikatioun an dësem Fall net grad optimal war.