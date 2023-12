Tëscht Black Friday, iwwer Niklosdag bis hin zu Chrëschtdag ass d'Héichsaison am Centre de Tri vun der Post zu Beetebuerg.

D'Entréeën a Sortien vun de Päck, déi do gesënnert ginn, fir ob déi richteg Destinatioun ze kommen, verduebele sech iwwer d'Feierdeeg am Dezember bal a klamme vun de ronn 25.000 Päck den Dag op ronn 45.000 Stéck.

An dësem Service schaffen eng 200 Mataarbechter an dräi Schichte ronderëm d’Auer, siwen Deeg an der Woch an 365 Deeg am Joer.

Dem Direkter vu Post Courrier, dem Mario Treinen, no muss e Pak ëmmer a Beweegung sinn, well d'Zäit de wichtegste Faktor ass an der onbaarmhäerzeger Welt vun den Online Bestellungen.

