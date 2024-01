Déi juristesch Onsécherheet vum Stater Heescheverbuet hält dat Reglement weider an der Diskussioun.

Bal déi ganz Oppositioun – ausser d’ADR – huet um Knuedler eng gemeinsam Motioun agereecht, déi fuerdert, datt den ëmstriddene Artikel am Policereglement gestrach gëtt.

D’LSAP, déi Gréng, d’Piraten an déi Lénk wëllen dat haut am Stater Gemengerot diskutéieren.

D’JSL, déi jonk Gréng an déi jonk Lénk hu fir de Mëtteg virum Gemengerot zu enger Manifestatioun opgeruff.

De Premier Luc Frieden sot d'lescht Woch am Interview mam Quotidien, datt hien déi zoustänneg Ministere gefrot hätt, fir d’Situatioun z’iwwerpréiwen an no enger Analyse ze klariféieren, dat am Kader vun enger Reform vum Code pénal.