Neien Aktiounsplang fir d’Relève an de BauerebetriberAgrarsecteur soll méi attraktiv gi fir Jonker

Marlène Clement
An der Landwirtschaft feelt et u Jonken, déi bereet sinn, ee Betrib ze iwwerhuelen, respektiv ze grënnen. Een Aktiounsplang soll hëllefen, Jonker bei deem Plang z'ënnerstëtzen.
Update: 30.04.2026 08:02
2024 louch den Duerchschnëttsalter vun de Betribsleeder am Lëtzebuerger Agrarsecteur bei 55 Joer. Knapp ee Fënneftel vun den Exploitanten ass ënner 40 Joer al.

Vill Bauerebetriber sti virun engem Generatiounswiessel, d'Relève ass awer net onbedéngt geséchert. Administrativ Hürden, Schwieregkeeten, Land oder ee Prêt ze kréien, maachen deene Jonken de Wee schwéier. Dat huet d'CSV-Landwirtschaftsministesch Martin Hansen bei der Presentatioun vum éischten Aktiounsplang erkläert. Et ginn awer nach weider Grënn, wéi aus enger Ëmfro ervirgeet.

"D'Vertrauen an eis Landwirtschaft ass gutt vun der Bevëlkerung, awer wou mer mussen och dru schaffen, dat ass d'Attraktivitéit vum Beruff, d'Informatioun iwwert de Beruff an d'Informatioun iwwert d'Produktioun."

No Echangen a Workshoppe mat Vertrieder vum Secteur goufe siwe Mesurë festgehalen. Dozou gehéieren d'Kreatioun vun engem Guichet unique, also enger zentraler Ulafstell, déi vun der Landwirtschaftskummer geréiert gëtt, an eng Image-Campagne oder "Charmeoffensiv", wéi de Christian Hahn, President vun der Landwirtschaftskummer se nennt.

"Dat heescht, dat Ganzt soll och mat beaflossen, Jonker ze inspiréieren. A mat deem Impakt hoffe mer dann och z'erreechen, dass méi wéi een dann elo nach weider wäert d'Betriber iwwerhuelen."

De Service Jeunesse vun der Lëtzebuerger Bauerenzentral an d'Lëtzebuerger Landjugend a Jongbauere begréissen den Aktiounsplang, fannen awer, datt en net wäit genuch geet. Vill Iddien, déi an de Workshoppen opkomm wieren, géingen am Plang feelen, bedauert d'Sara Thill, Vizepresidentin vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren. De Problem géing och net un der Wuerzel gepaakt ginn.

"Mir ginn ëmmer vun deem Déngen aus, do ass et ee Jonken, dee sech wëll installéieren. Mee eis Vue ass, wéi kréien ech dann iwwerhaapt een dozou, sech ze installéieren an all déi Leit, déi virdru scho ewech falen?"

Änlech gesäit dat d'Nora Feider vum Service Jeunesse vun der Lëtzebuerger Bauerenzentral. Och den Drock op d'Land wier mam Aktiounsplang net geléist.

"Jonker, déi vun doheem aus e Betrib hunn, hunn et, also wou e Betrib schonn an der Famill ass, hunn et méi einfach, mee wa mer wëssen, dass ëmmer méi Leit, déi aus Bauerefamille kommen, sech dogéint entscheeden, ee Betrib ze féieren, da geet och oft rieds vun de Quereinsteiger an ebe grad d'Quereinsteiger, déi hu Problemer fir d'Land erbäi ze kréien, fir iwwerhaapt emol kënnen unzefänken."

Esou eng weider Doleance, déi déi zoustänneg CSV-Ministesch notéiert huet. Iergendwou misst een ufänken, esou d'Reaktioun vun der Martine Hansen. Et wier den éischten Aktiounsplang, awer net dee leschten. No engem Joer gëtt dann eng Evaluatioun dovu gemaach.

Am meeschte gelies
Abriecher op E-Vëlo erwëscht
Police sicht Besëtzer vu geklaute Géigestänn
Fotoen
"Esou eppes hate mer nach ni bis elo"
71 Wilmes-Dossiere bei der Patientevertriedung
Video
26
Unanime an der Chamber ugeholl
An Zukunft kann ee beim Staat no 10 Joer Fonctionnaire ginn
14
Op der Pompel
Hausse beim 95er an 98er
Vum Parquet saiséiert
90 Kilo Methamphetamin an engem Uewen am Cargo Zenter fonnt
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tëscht Gödenroth a Kastellaun (D)
Een Doudege bei uergem Accident tëscht Bus an zwee Autoen an e puer Blesséierter
Fotoen
2.502 Euro pro Mount
Mat dësem Loun gitt der zu Lëtzebuerg als "aarm" ugesinn
2. Dag am Prozess ëm Policegewalt a Vertuschung
"Déi Gare huet eis an de roude Beräich bruecht vun der Aarbecht hier"
Audio
Statec-Zuele ronderëm d'Aarbecht
2 vun 3 Salariéë schaffen owes, just Deelzäit an och de Weekend
Chamber diskutéiert nationalen Aarmutsplang
Oppositioun fuerdert méi ëffentleche Logement a Mindestlounerhéijung
Audio
0
Invité vun der Redaktioun (30. Abrëll)
Taina Bofferding, Fraktiounscheffin vun der LSAP
Video
Audio
0
