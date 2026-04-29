RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

90 Kilo Methamphetamin an engem Uewen am Cargo Zenter fonnt

RTL Lëtzebuerg
De Parquet mellt d'Decouverte vun 90 Kilo Methamphetamin an engem Uewen am Cargo Zenter vum Fluchhafen.
Update: 29.04.2026 13:29
© Administration des douanes et accises
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Bei enger geziilter Kontroll am Cargo Zenter vum Fluchhafen ass den 23. Abrëll eng grouss Quantitéit Methamphetamin séchergestallt ginn. D'Douane huet ronn 90 Kilo vun dëser syntheetescher Drog am Transit fonnt an d'Substanz op Uerder vum Parquet saiséiert.

D'Ermëttler hu festgestallt, dass d'Substanz am Banneraum vun engem transportéierten Uewe verstoppt war. D'Drog war nach eemol an extra Kassette verpaakt, déi e Schutz beim Transport sollten duerstellen.

Éischten Ermëttlungen no koum de Methamphetamin aus Südamerika a sollt iwwer Lëtzebuerg an en Drëttland weidergeleet ginn. De Wäert gëtt op iwwer eng Millioun Euro geschat

Methamphetamin ass eng illegal an am Laboratoire hiergestallten Drog, déi aus gereegelte chemesche Substanzen industriell fabrizéiert gëtt. Si huet keen natierlechen Ursprong an zirkuléiert weltwäit a kriminellen Netzwierker.

D'Consommatioun féiert zu enger staarker Stimulatioun vum zentralen Nervesystem, wat sech ënner anerem duerch en Euphorie-Gefill, héich Energie, souwéi manner Middegkeet weist. Gläichzäiteg besteet e grousse Gesondheetsrisiko: staark Sucht, héich Onrou, Angschtzoustänn, Paranoia, Halluzinatiounen an och kardiovaskulär Problemer an héije Bluttdrock kënnen optrieden.

Obwuel Methamphetamin a Westeuropa nach ëmmer manner verbreet ass, wéi aner Drogen, gëtt et ëmmer méi oft am internationalen Trafic festgestallt. Well Lëtzebuerg e wichtege logisteschen Transitpunkt ass, ginn zousätzlech Enquête gefouert, fir d'Sourcen hannert dem Handel opzedecken.

Och an dësem Fall gouf vum Parquet eng Enquête opgemaach, fir d'Importhannergrënn a méiglech Bedeelegt z'identifizéieren.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.