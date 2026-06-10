RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gesetzprojet 8760An Zukunft nei ambulant Cabineten, déi vu Medezinner selwer initiéiert ginn

Annick Goerens
D’Santésministesch Martine Deprez huet e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz weider Erklärungen zum Projet ginn. An Zukunft soll och all Spidol d'Méiglechkeet kréien, een Infektiolog anzestellen.
Update: 10.06.2026 13:44
Dës nei Strukture mussen obligatoresch mat engem Spidol konventionéiert sinn a streng Qualitéits- a Planifikatiounsreegele respektéieren, sou d'Ministesch op enger Pressekonferenz e Mëttwoch.
© MISA

Méi no, méi séier a méi effikass: Dat versprécht den neie Gesetzprojet 8760, mat deem d'Regierung de sougenannte "Virage ambulatoire" weider ausbaut. Nieft de Spidolsantenne kënnen an Zukunft och nei ambulant Cabineten entstoen, déi vu Medezinner selwer initiéiert ginn.

Dat huet d'Santésministesch Martine Deprez e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz erkläert. Do sollen ënner anerem kleng chirurgesch Agrëffer, Dialyse- oder Onkologieservicer ugebuede ginn, awer keng Imagerie médicale.

Dës nei Strukture mussen obligatoresch mat engem Spidol konventionéiert sinn a streng Qualitéits- a Planifikatiounsreegele respektéieren. D'Dokteren, déi do schaffen, sollen dann och an de System vun de Garde mat agebonne ginn, fir z'assuréieren, dass keng Konkurrenz entsteet.

D'Ministesch betount, et wier keng Privatiséierung vum Gesondheetssystem, well ee géing sécherstellen, dass keen externe Finanzacteur mat am Spill wier. Zil wier et einfach, d'Versuergung méi no beim Patient z'organiséieren an d'Spideeler ze entlaaschten.

Nieft dësem Kärstéck gesäit de Gesetzesprojet och nei Kompetenz-Reseaue vir, ënner anerem fir Long Covid, Endometriose, Menopause an Troubles de neuro-développement bei Jonken. Donieft kritt an Zukunft all Spidol d'Méiglechkeet, een Infektiolog anzestellen.

Am meeschte gelies
No Vol iwwert Atlantik
Waasserstoff-Ballon aus den USA mécht historesch Landung zu Baastenduerf
Fotoen
7
USA wiere gezwongen, ze reagéieren
Donald Trump dreet dem Iran mat Repercussiounen no Ofschoss vu Militär-Helikopter
CGDIS
Trakter bei Meechtem ëmgetippt, Rettungshelikopter bei Munzen am Asaz
Als Successeur vum Paulette Lenert
Ben Streff gouf als neien Deputéierte vereedegt
16
Pressekonferenz zum Tripartitesaccord
D'Leit entlaaschten ouni d'Betriber ze belaaschten
Video
Fotoen
30
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zeienopruff
Zu Keel Sue mat geklauter Bankkaart opgehuewen
Fotoen
Bei der LSAP rumouert et
D'Liz Braz huet refuséiert, fir hir Fraktioun an der Chamber ze schwätzen
Audio
34
Aus dem Policebulletin
Abriecher am Stater Gronn vun Awunnerin iwwerrascht a geflücht
Marc Spautz am Interview
Aarbechtsminister hofft, datt de "Geescht vu Senneng" de Sozialdialog mat Liewe fëllt
Audio
12
Litaueschen Defenseminister Kaunas op Visitt
Lëtzebuerg a Litauen verstäerke bilateral Kooperatioun
Audio
Fotoen
0
Invité vun der Redaktioun (10. Juni) - Sam Tanson vun Déi Gréng
"Éierlechkeet, Transparenz a Wäitsiicht feele bei der Finanz- a Budgetspolitik"
Video
Audio
35
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.