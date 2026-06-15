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Invité vun der Redaktioun (15. Juni)Ben Streff, neien LSAP-Chamberdeputéierten

Annick Goerens
E Méindeg de Moie war d'LSAP-Fraktioun an der Chamber Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 15.06.2026 08:16
© Annick Goerens

Ech stinn zu deem wat ech gesot hunn, a mir hunn dat an der Partei an an der Fraktioun ausgeschwat. Elo kucke mir no vir, dat sot den neien LSAP-Deputéierten Ben Streff e Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Hien hat jo säi Mandat als Parteimanager viru 5 Méint mat vill Kritik un der LSAP Fraktioun un den Nol gehaangen. Elo ass hie jo fir d'Paulette Lenert op de Krautmaart nogeréckelt. Fir hie wier et wichteg, datt een an der Politik glafwierdeg wier, dowéinst géif hie sech och dofir asetzen, als Politiker méi present um Terrain ze sinn.

Vun Zodi an der Fraktioun wëll hien net schwätzen: D'LSAP-Deputéiert Liz Braz hat jo beim Vote vum Asyl-a Migratiounspakt d'lescht Woch net mat hirer Fraktioun matgestëmmt. Dat wier éischter en Zeeche vun enger gudde Sträitkultur, esou de Ben Streff. Fir hie wier et elo wichteg, datt d'LSAP eng méi konkret Politik mécht, mat kloren inhaltleche Proposen. Dem Ben Streff leien hei besonnesch d'Sujeten vun der Chancëgerechtegkeet um Häerz, virun allem beim Logement misst een den Haaptakzent uleeën.

Invité vun der Redaktioun: Ben Streff

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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