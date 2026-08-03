Wéi d'Police matdeelt, goufen e Samschdeg, den 3. Mee 2026, tëscht 9:50 an 12:15 Auer, zwee Autoen op engem Parking an der Rue du Kiem zu Capellen – hannert dem Busarrêt "Police Capellen" – gezielt beschiedegt. Bei béiden Autoe goufen d'Fënstere mat Steng ageschloen a komplett zerstéiert.
D'Police sicht an deem Kader no Zeien, déi eppes gesinn hunn oder soss nëtzlech Informatioune kënne ginn. D'Leit solle sech beim Kommissariat Capellen-Stengefort ënner der Telefonsnummer (+352) 244 30 1000 oder per Email op police.capellensteinfort@police.etat.lu mellen.