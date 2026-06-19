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Invité vun der Redaktioun (19. Juni)Cathy Mangen, Directrice vum SCAP

Claude Zeimetz
E Freideg de Moien ass Inklusioun an der Schoul Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 19.06.2026 06:00

Lëtzebuerg huet sech d’Inklusioun an der Schoul zwar op de Fändel geschriwwen, mä an der Praxis kënnt d’Hëllef awer net ëmmer do un, wou se gebraucht gëtt.

D’Konklusioun: eng latent Iwwerfuerderung an Onzefriddenheet op ville Säiten. Souwuel bei de betraffene Familljen, wéi bei den Enseignanten.

Wat leeft schif am System? Wéi kann een de Kanner a Jonker wierklech hëllefen, déi no Hëllef jäizen? Wou muss nogebessert ginn, fir datt Inklusioun funktionéiere kann?

Dat schwätze mer de Moien mat der Directrice vum SCAP Cathy Mangen. Si ass eis Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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