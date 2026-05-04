RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Prozessoptakt ëm Accident mat Äisskulptur"Dat Schlëmmst, wat ee sech ka virstellen"

Michèle Sinner
Um Stater Geriicht war e Méindeg Prozessoptakt, fir d'Responsabilitéit um trageschen Accident 2019 um Chrëschtmaart ze klären.
Update: 04.05.2026 17:40
© Laurent Weber / RTL

Deemools war eng zwou Tonne schwéier Äisskulptur zesummegefall. Deeler dovun haten e knapps dräi Joer ale Bouf erschloen. Als éischt vun dräi Zeien huet e Méindeg d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer ausgesot.

"Dat Drama, dat hei geschitt ass, ass dat Schlëmmst, wat ee sech ka virstellen", esou déi ganz ergraff Stater Buergermeeschtesch. Et wier wichteg, datt dee Prozess elo wier. Jidderee wéilt wëssen, wéi d'Accident méiglech war. Enn November 2019, just e puer Stonnen nodeems se fäerdeg opgeriicht war, ass d'Skulptur, d'Fassad vun engem Holzhaischen, ëmgefall. D'Foto vum klengen Emran um Schlitt virun der Fassad, war an alle Medien. Mee den Accident ass hannendrun, hannert der Fassad geschitt. De Bouf war no der Foto an de Sputt tëscht dem Holzhaischen aus Äis an der Clôture vun der Äispist gaangen, wou seng Mamm Schlittschong gefuer ass. Do sinn d'Äisstécker op hie gefall an hunn hie widder d'Clôture gedréckt.

Dofir goung et e Méindeg vill ëm d'Fro, wéi d'Responsabilitéiten tëscht de Servicer vun der Stad Lëtzebuerg engersäits an dem Stater Tourismus Büro LCTO anerersäits, opgedeelt war, deen d'Stad Lëtzebuerg matfinanzéiert.

Deen hat de Kontrakt mam Sculpteur fir de Chrëschtmaart gemaach. Et war net déi éischte Kéier, datt een zesummegeschafft huet. Ma am Endeffekt wier et d'Stad Lëtzebuerg, déi zoustänneg wier fir d'Sécherheet, esou d'Lydie Polfer. Bei der Schueberfouer an aneren Evenementer géife Luxcontrol an d'ITM kucke kommen, ob alles an der Rei wier. Mee fir eng Äisskulptur géif et keng esou Normen oder Prozedure ginn. D'Buergermeeschtesch war awer formell: Wann de Sculpteur oder den LCTO gefrot hätten, datt anzwousch misst ofgespaart ginn, dann hätte si dat gemaach.

Justement dat huet den ugeklote Sculpteur e Méindeg gesot: Hien hätt d'Skulptur net dohi kënne placéieren, wou hie virgesinn hat, sou datt hannendrun kee konnt zirkuléieren. Doriwwer wier et zu enger Diskussioun koum. Him wier kee Choix gelooss ginn, esou de Sculpteur. No der Audience sot säin Affekot Antoine Lachenaud, säi Client "a insité très lourdement pour déplacer la statue non pas à l'endroit où elle était mise mais un autre endroit, qui était la palisade de la patinoire, ce qui selon lui aurait très fortement réduit le risque de chute qui malheureusement s'est averé".

Bei wiem hien insistéiert huet, mat wiem hien diskutéiert huet, doriwwer wäert en Dënschdeg Rieds goen.

Ma säi Client wier net do, fir all Responsabilitéiten ofzestreiden. "C'est un homme, qui assume ses responsabilités, qui mesure la douleur de la famille et qui est là pour s’expliquer de manière loyale sans rien cacher."

All Dag géif hien un d'Accident denken. D'Lydie Polfer hat hirersäits gesot, wann d'Verantwortung eppes géing drun änneren, wat geschitt wär, da géif si se iwwerhuelen.

En Dënschdeg geet de Prozess also weider. Da gëtt de Sculpteur weider befrot.

Prozessoptakt am Fall Emran / Reportage: Michèle Sinner

Liest dozou och hei:

2019 um Chrëschtmaart vun Äisskulptur erschloen
Éischte Prozessdag am Fall ronderëm den Doud vum klengen Emran

Am meeschte gelies
Parquet confirméiert Identifikatioun vu presuméiertem Auteur vun de Graffitien
Europaschoul I um Kierchbierg bleift no Menace vu Schéisserei dëse Méindeg zou
Video
Diddelenger Autobunn
Auto a Brand op der A3 suergt um Sonndeg den Owend fir Stau
Formel 1: Grousse Präis vu Miami
Victoire fir de Kimi Antonelli zu Miami, Leclerc a Verstappen kréien nodréiglech Zäitstrof
Fotoen
Etüd
Déi héich Logementskäschten hunn zu engem Broch an eiser Gesellschaft gefouert
Video
27
2019 um Chrëschtmaart vun Äisskulptur erschloen
Éischte Prozessdag am Fall ronderëm den Doud vum klengen Emran
Weider News
Findel
Douane interceptéiert néng Wallisse mat bal 124.000 Zigaretten
Fotoen
A véier Bezierker am Land
Police a lokal Parquete kontrolléieren an nächste Wochen RBE
Aus dem Policebulletin
Beamte pëtzen Drogendealeren, Abriecher a Mann, dee Leit mat Airsoft-Waff menacéiert huet
Den Automobilsport war eng Passioun vum Manuela Dondelinger.
Fra no Accident bei Biergcourse gestuerwen
"E Mënsch, dee fir jiddereen do war“, esou hire Brudder
Nationalen Zenter fir Affer vu Gewalt
Bannent engem Joer hu bal 400 Affer sech bei der neier Ulafstell gemellt
Net jidderee wëll alles héieren
Ministère mécht Opruff fir méi Respekt am ëffentlechen Transport
22
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.