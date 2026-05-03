RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EtüdDéi héich Logements-Käschten hunn zu engem Broch an eiser Gesellschaft gefouert

Jeannot Ries
De Sozial-Geograph Antoine Paccoud vum Fuerschungs-Institut LISER kënnt zu dëser Conclusioun.
Update: 03.05.2026 19:30
Déi héich Logements-Käschten hunn zu engem Broch an eiser Gesellschaft gefouert
De Sozial-Geograph Antoine Paccoud vum Fuerschungs-Institut LISER kënnt zu dëser Conclusioun.

D'Logementskris ass eng vun den Haapt-Erausfuerderungen am Land. Schonn eng Rëtsch Regierunge ware mat der Problematik befaasst, datt ëmmer manner Leit sech Wunnen zu Lëtzebuerg leeschte kënnen. Op der nationaler Woch vun der Iwwerschëldung war et souguer de Virworf, Lëtzebuerg géif d'Aarmut iwwer d'Grenzen exportéieren.

De Logementsminister Claude Meisch widdersprécht deem net

‘’Wa mer d'Cohésion sociale zu Lëtzebuerg wëlle stäerken, wa mer och wirtschaftlech wëlle weiderkommen, da musse mer och en doheem fir jiddereen hei kënnen assuréieren. Fir dee mat méi décken, mat mëttleren, awer och mat méi klengem Portmonnie. Eng Gesellschaft brauch jiddereen.‘’

Et ass eng batter Realitéit

Net eleng déi héich Logements-Präisser, wann ee sech eppes uschafe wëll, ma och d'Loyeren, déi d'Leit hei am Land bezuele mussen, droen derzou bäi, datt net méi jiddwereen, dee schaffe geet, och de facto hei zu Lëtzebuerg liewe kann. Fir den Antoine Paccoud, deen als Sozial-Geograph bei Fuerschungs-Institut LISER schafft, ass et schonn ze spéit.

D'Lëtzebuerger Gesellschaft wier gespléckt

‘’ On sait que les personnes qui ont les revenus les moins élevés, donc dans les 20 % avec les revenus les moins élevés, payent presque la moitié de leur revenu en moyenne pour leur logement. On sait aussi, par exemple, que la composition du ménage affecte beaucoup les difficultés par rapport au paiement des coûts du logement. Avec les familles monoparentales et les personnes seules beaucoup plus affectées que les couples qui peuvent mutualiser. ‘’

An da géif et e weidere Broch

Ob een hei am Land gebuer ass oder net. Mat nach emol enger Differenz, ob d'Persoun en EU-Bierger ass, oder aus engem Drëttstaat kënnt.
Mënschen aus Drëttstaate mussen, un hir Openthalts- Geneemegung ugewisen, hei am Land eng Wunneng fannen. Iwwerdeems EU-Bierger an och ëmmer méi Lëtzebuerger, eng 15.000, déi sech déi héich Logementskäschten net méi leeschte kënnen, als sougenannt atypesch Grenzgänger an d'Groussregioun plënneren.

‘’ Donc la pauvreté, comme je le dis peut-être de manière un peu provoquante, mais une part de l'exclusion sociale est exportée vers les pays voisins et n'est donc plus considérée comme existant au Luxembourg" Sou de Fuerscher Antoine Paccoud.

D’Reaktioun vum Minister Claude Meisch: ‘’Ech denken, datt mer eng grouss Erausfuerderung hei zu Lëtzebuerg hunn, dat ass Wunne bezuelbar ze maachen, fir jiddereen. Dat ass souwuel am Locatif, musse mer méi ëffentlech Sozialwunnengen hunn, Logements abordables hunn, do schaffe mer drun. Mer brauchen awer natierlech och an dat weisen d'Situatiounen, momentan erëm Méiglechkeeten, datt och jiddereen, deen, soe mer mol, en normaalt Akommes huet, e mëttlert Akommes huet, sech och seng Wunneng ka leeschten, och ka kafen. An dat ass haut net fir jidderee ginn. D'Banke si retizent ginn, d'Präisser si relativ héich a mat der aktueller internationaler Situatioun fäerte mer och, datt d' Zënsen nach eng Kéier eropginn. ‘’

Léisung géif et net just eng

Sou den zoustännege Minister am Kader vun der Visitte vum Quartier Metzeschmelz. Do wou, och abordabel Wunnengen entstoe sollen. Fir der Erausfuerderung gerecht ze ginn, missten nieft der ëffentlech Hand, och déi privat Promoteure mat associéiert ginn, sou de Claude Meisch. Jidderee misst Responsabilitéit iwwerhuelen. Mam Rappell, datt d'Regierung 2025 méi wéi dat Duebelt an abordabele Wunnengsbau investéiert hätt, wéi nach dat Joer virdrun.

De Premier Luc Frieden um Chantier Metzeschmelz
Tëscht Esch a Schëffleng
De Wunnprojet "Metzeschmelz" hëlt Form un

Am meeschte gelies
No Sortie de Route vu belschem Pilot
48 Joer al Fra am Spidol gestuerwen no Accident op der Biergcourse zu Eschduerf
Video
Fotoen
Um 19 Auer Lëtzebuerger Zäit
F1: Grousse Präis vu Miami gëtt méi fréi gefuer
2
Aus dem Policebulletin
Mannerjärege mécht sech mat Auto vun der Mamm duerch d'Bascht a rennt a Schëld
De Sonndesinterview mam Lucien Czuga
"Et gëtt net genuch gelaacht hei zu Lëtzebuerg"
Video
33
Formel 1
De Kimi Antonelli séchert sech d'Pole zu Miami
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tourismus-Projet zu Schengen
Neie Ponton méi deier wéi geplangt a mat Verspéidung fäerdeg
Video
Fotoen
1
Hale sech och a Bëscher op
Hei zu Lëtzebuerg ginn et eng ronn 100 Plazen, wou wëll Hunnegbeie liewen
Video
Diddelenger Autobunn
Auto a Brand op der A3 suergt um Sonndeg den Owend fir Stau
De Premier Luc Frieden um Chantier Metzeschmelz
Tëscht Esch a Schëffleng
De Wunnprojet "Metzeschmelz" hëlt Form un
Video
Audio
Fotoen
1
An de KannaNiuuss dës Woch
Keng Grenzkontrolle méi, Kommunioun, Biber an d'Méiweneuropameeschterschaft
Video
ALJP-President Sidney Wiltgen
Gesetzleche Kader fir Recht op Informatioun grondsätzlech gutt, mä bësse Skepsis bleift
Video
Fotoen
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.