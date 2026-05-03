RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Formel 1: Grousse Präis vu MiamiVictoire fir de Kimi Antonelli zu Miami, Leclerc verléiert Podiumsplaz kuerz viru Schluss

Jeff Birsens
Zu Miami ass dat grousst Wieder-Chaos ausbliwwen. Um Enn war et de Mercedes-Pilot Kimi Antonelli, dee vun der Pole Position aus gewanne konnt.
Update: 03.05.2026 20:55

FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 (3.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De Kimi Antonelli huet de Grousse Präis vu Miami gewonnen. De Mercedes-Pilot war vun der Pole Position an d'Course gestart a stoung um Enn um Podium virum Lando Norris an dem Oscar Piastri. Den Australier huet sech an der leschter Ronn nach laanscht de Charles Leclerc gesat, deen um Enn sichtlech Probleemer mat sengem Auto hat an nach als 6. iwwert d'Arrivée gefuer ass. De Max Verstappen krut sech trotz engem schwieregen Depart, wou e sech gedréint hat, nach eemol zréckgekämpft a konnt sech um Enn déi 5. Plaz sécheren.

Am WM-Klassement läit de Kimi Antonelli elo mat 20 Punkte viru sengem Teamkolleeg George Russell op der 1. Plaz.

Resumé vun der Course

Wéinst der Gefor viru méiglechem Donnerwieder waren d'Luuchte fir den Depart vun der Course schonn um 19 Auer eiser Zäit ausgaangen. De Kimi Antonelli, dee vun der Pole Position gestart war, ass dobäi net gutt vun der Plaz komm a gouf direkt vum Charles Leclerc iwwerholl. Hannendrun huet sech wärenddeems de Max Verstappen onglécklech mat sengem Red Bull gedréint a sech dobäi e Schued um Spoiler zougezunn. Un der Spëtzt war et vun Ufank un e Kamp ëm déi éischt Plaz a sou konnt de Kimi Antonelli sech Pole Position an der 5. Ronn nees zréckhuelen.

An der 6. Ronn huet et dann direkt op zwou verschiddene Plaze vum Circuit zu Miami geknuppt. Den Isack Hadjar huet eng Kéier ze enk geholl an huet dobäi säin Auto an d'Mauer gesat. Parallel war et bei engem Iwwerhuelmanöver zu enger Kollisioun komm. De Pierre Gasly hat de Liam Lawson baussen iwwerholl, war dann ze fréi agelénkt a gouf vum Racing Bull vun hannen an d'Mauer gestouss. Béid Gefierer konnten net méi weiderfueren a sou gouf d'Safety Car op de Circuit geruff.

Dat war dem Max Verstappen säin Zeeche fir e Boxestopp, no deem hien op der 16. Plaz nees erauskomm ass. Doropshin ass d'Ophueljuegd vum Hollänner lassgaangen. Hien huet sech een nom anere geknäppt a sech lues a lues nees zréck op déi éischt Plaze gekämpft. Do wollt den Hollänner sech nach eemol ëm eng méiglech Podiumsplaz beméien, ma dat sollt awer net méi geléngen. De Podium sollt um Enn hannert dem Vainqueur Kimi Antonelli aus dem Lando Norris a Charles Leclerc bestoen.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier (News, Fotoen a Replay) vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen

FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026

Am meeschte gelies
No Sortie de Route vu belschem Pilot
48 Joer al Fra am Spidol gestuerwen no Accident op der Biergcourse zu Eschduerf
Video
Fotoen
Um 19 Auer Lëtzebuerger Zäit
F1: Grousse Präis vu Miami gëtt méi fréi gefuer
2
Aus dem Policebulletin
Mannerjärege mécht sech mat Auto vun der Mamm duerch d'Bascht a rennt a Schëld
De Sonndesinterview mam Lucien Czuga
"Et gëtt net genuch gelaacht hei zu Lëtzebuerg"
Video
33
Formel 1
De Kimi Antonelli séchert sech d'Pole zu Miami
3
Weider News
De Formel-1-Circuit vu Miami
Um 19 Auer Lëtzebuerger Zäit
F1: Grousse Präis vu Miami gëtt méi fréi gefuer
2
D'Course live dëse Sonndeg um 18:20 Auer* op RTL ZWEE an RTL PLAY
Formel 1: Grousse Präis vu Miami
Video
LIVE
Formel 1
De Kimi Antonelli séchert sech d'Pole zu Miami
3
Formel 1
De Lando Norris gewënnt de Sprint zu Miami
0
De Formel-1-Circuit vu Miami
Grousse Präis vu Miami
Reprise no knapp fënnef Woche Paus
Audio
0
2027 wäert um Istanbul Park Circuit erëm Formel 1 gefuer ginn
Formel 1
2027 kënnt de Grousse Präis vun der Tierkei zréck
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.