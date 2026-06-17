RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (17. Juni)David Lentz, Procureur d'État

Claude Zeimetz
E Mëttwoch de Moie si Mëssbrauchsfäll Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 17.06.2026 06:00

De Fall Lyhanna huet a ganz Frankräich wéinst den Dysfonctionementer, déi zum Doud vum Meedche gefouert huet, zu Schock a Roserei gefouert. Affer- a Fraenassociatioune fuerderen, Plainte missten endlech seriö geholl ginn.

Hu mir genuch Moyenen zu Lëtzebuerg fir Mëssbrauchsfäll adequat ze traitéieren? Wat kann d'Lëtzebuerger Justiz maachen, fir datt Affer weider Vertrauen hunn an hiert Leed mellen?

Ënnert anerem dat froe mer e Mëttwoch de Moien de Procureur an der Stad, den David Lentz. Hien ass um 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Attack op Bus an der Stad
Chauffer hëlt Passagéier mat Motorrad net mat, Mann flippt aus
Video
Nei Legislatioun trëtt a Kraaft
Verschidden Tankstelle kéinte vun e Freideg un owes manner laang op sinn
40
30 Joer no Kultfilm
Op Besuch bei der Lëtzebuerger Kultfigur "Roger"
Video
5
Op der Pompel
95er an 98er Bensinn gi méi bëlleg
Hofmarschallin Baillie an der Chamber
D‘Maison du Grand-Duc organiséiert sech nei
Audio
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Aweiung vun neiem Geo-Pad Insektewelt
Op 5 Kilometer laangem Wee d'Insekten entdecken a schützen
Video
Fotoen
0
Trotz Ëmbauaarbechten
"D'Rotonde sinn a bleiwen op" - Nei Saison gouf presentéiert
Fotoen
0
Gefuerdert ginn 10.000 Euro op de Kapp
Inneminister Gloden reagéiert op Fuerderung vun den Nordstad-Gemengen
Audio
1
En Aarbechter an der Lëtzebuerger Dréckerei REKA.
Bilan Tripartite-Accord
Index, Aarbechtszäiten, Logement: Handwierker fuerdere strukturell Reformen
Video
Audio
Fotoen
7
Soll bis 2029 fäerdeg ginn
Éischte Spuetestéch fir neie Sportkomplex zu Hamm gemaach
Video
Fotoen
3
Zeienopruff
Zeie gesicht vun Accident op der Stäreplaz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.