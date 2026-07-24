Invité vun der Redaktioun (24. Juli)David Pereira, Direkter vun Amnesty International Lëtzebuerg

Nom 31. August gi keng sougenannt "Israel Bonds" méi vu Lëtzebuerg aus an der Europäescher Unioun verkaf. Gëtt sech Amnesty International Lëtzebuerg mat dëser Decisioun vun der CSSF zefridden a wat seet se zu der Haltung vum Regulateur? Dat froe mer hiren Direkter David Pereira um 8 Auer. Mat eisem "Invité vun der Redaktioun" geet et donieft ëm der Mënscherechtsassociatioun hiren Engagement géint den Noutstand um Wunnengsmaart a wéi Amnesty Lëtzebuerg hir konkret Roll als Defenseur vun de Mënscherechter am allgemenge gesäit.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.