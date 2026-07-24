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Invité vun der Redaktioun (24. Juli)David Pereira, Direkter vun Amnesty International Lëtzebuerg

Claude Zeimetz
E Freideg de Moie sinn ënner anerem d'Israel Bonds Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 24.07.2026 05:59

Nom 31. August gi keng sougenannt "Israel Bonds" méi vu Lëtzebuerg aus an der Europäescher Unioun verkaf. Gëtt sech Amnesty International Lëtzebuerg mat dëser Decisioun vun der CSSF zefridden a wat seet se zu der Haltung vum Regulateur? Dat froe mer hiren Direkter David Pereira um 8 Auer. Mat eisem "Invité vun der Redaktioun" geet et donieft ëm der Mënscherechtsassociatioun hiren Engagement géint den Noutstand um Wunnengsmaart a wéi Amnesty Lëtzebuerg hir konkret Roll als Defenseur vun de Mënscherechter am allgemenge gesäit.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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