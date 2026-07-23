RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Sträit zu BounewegE Mann gouf mat engem Messer menacéiert

RTL Lëtzebuerg
Dat deelt d'Police en Donneschdeg um kuerz no Mëtteg mat.
Update: 23.07.2026 12:47
© RTL-Archiv

E Mëttwoch am Nomëtteg gouf der Police eng Ausernanersetzung an der Rue de Thonville zu Bouneweg gemellt. Éischten Informatiounen no goufen zwee Männer am Verlaf vun engem Sträit vun engem weidere Mann mat engem Messer menacéiert. De presuméierten Täter konnt e wéineg méi spéit gestoppt ginn an déi presuméiert Waff vun der Dot gouf saiséiert. D'Ermëttlungen iwwert den Oflaf vum Virfall lafen den Ament.

Am spéiden Owend, de selwechten Dag, gouf der Police e Sträit an der Bouneweger Strooss gemellt. Éischten Informatiounen no krut e Mann an d'Gesiicht geschloen. D'Affer gouf dobäi blesséiert a koum fir eng Behandlung an d'Spidol. D'Ermëttlungen an dësem Fall lafen.

Am meeschte gelies
Europa
Grouss Bëschbränn a keen Enn a Siicht, 12.000 Leit am franséische Gironde evakuéiert
Video
US-Bericht
Trump wëll FIFA-President Infantino als neien UN-Generalsekretär
Gréissere Chantier vu Luxtram um Kierchbierg
Tramslinn ass vum 22. Juli owes u bis den 9. August ënnerbrach
Video
Audio
Fotoen
No déidlecher Gewalt u Studenten
Zwou Dote maache "perplex, traureg a rosen", sou den Tréierer Buergermeeschter
Audio
CGDIS
Wéinst Kollisiounen a Chutte gouf et e Mëttwoch de Mëtteg fënnef Blesséierter
Weider News
Bal 3.500 Incidenten am ëffentlechen Transport
Gewerkschafte gi Piste fir méi Sécherheet u Bord
Audio
2
Rouspert-Mompech
Onbekannter klauen iwwer 500 Liter Diesel aus Recyclingszenter
Den Inneministère confirméiert, datt de Minister Léon Gloden bei enger Patrull vun der Police am Garer Quartier mat dobäi war an do och e kugelséchere Gilet unhat.
Wisou de kugelséchere Gilet?
"Wann d'Patrull hätt missen an den Asaz, wär ech matgaangen"
35
No Verlängerung vun Ouvertureszäiten
Zuel un Demandë beim Nationalen Zenter fir Affer vu Gewalt a kierzter Zäit staark geklommen
Stroossen
SAMU am Asaz no Chute vu Motocyclist um Mëttwoch den Owend
Invité vun der Redaktioun (23. Juli) - Josée Kirps
D'Inventairë vum Nationalarchiv sollen nach méi accessibel ginn
Video
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.