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Ministesch Backes hat Publicatioun net ofgeseentD'Direction de la défense entschëllegt sech fir Post an de soziale Medien, dee fir Opreegung gesuergt hat

Céline Eischen
Et hat ee Propose fir den Design vun den neien Euroschäiner verëffentlecht, op deenen ënnert anerem Waffen ze gesi waren.
Update: 31.07.2026 06:46
© Directorate of Defence

D'Direction de la défense entschëllegt sech an engem Communiqué fir hire Post op de soziale Medien, dee jo en Donneschdeg fir vill Opreegung gesuergt huet.

Als Erënnerung: Den Ament gëtt jo an der EU iwwer méiglech Motiver op der neier Generatioun Euro-Geldschäiner diskutéiert. An engem Post op de soziale Medien huet d'Direktioun vun der Défense eng eege Propos gemaach: Op Biller déi mat kënschtlecher Intelligenz generéiert goufen, si Geldschäiner ze gesi mat Waffen, Panzeren, a Kampffligeren drop. Et hätt ee sech et net wëllen huele loossen alternativ Proposen ze maachen. "Wéi wier et mat europäescher Sécherheet?", heescht et weider an deem Post.

© Directorate of Defence
© Directorate of Defence
© Directorate of Defence
© Directorate of Defence
© Directorate of Defence
© Directorate of Defence

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Wéi et am Schreiwes vun der Direktioun elo heescht, wéilt ee sech wéinst de ville Reaktiounen erklären: D'Direktioun vun der Défense géif d'Suerge vun de Leit verstoen a sech fir d'Illustratiounen entschëllegen. Op de soziale Reseaue wier den Ament een Trend am Gaangen, wou vill Institutiounen eege Propose fir d'Geldschäiner maachen, an do hätt ee wollte matmaachen, fir déi eegen operationell Kapazitéiten an d'Vitrinn ze stellen. Am Communiqué gëtt och preziséiert, datt de Post net vun der Défenseministesch Yuriko Backes ofgeseent war.

Prise de position de la Direction de la défense (31.07.2026)
Communiqué par : Direction de la défense
Satellit, Panzer, Maschinnegewier
Propos fir nei Euroschäiner vun der Defense-Direktioun suergt fir Kritik

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