Invité vun der Redaktioun (31. Juli)Marco Boly, Direkter ITM

Méi Kontrollen, mee manner Protokoller : dat war de Bilan vun der Gewerbeinspektioun, der Inspection du Travail et des Mines fir dat lescht Joer.
Dréit eng méi preventiv Approche vun der ITM tatsächlech hir Friichten oder fléien esou dach méi Verstéiss géint d'Aarbechtsrecht ënnert dem Radar? Dat froe mir den Direkter vun der ITM de Marco Boly de Moien hei op RTL. Mir schwätze mat him och iwwert d'Plattform-Aarbechter, d'Situatioun bei Wolt an iwwert de Congé collectif.
Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.