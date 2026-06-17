RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Cour Grand-DucaleDe Grand-Duc Guillaume freet de Gréngewald zréck

Monique Kater
An engem Courrier un den Ëmweltminister proposéiert d'Administration des Biens de S.A.R. Le Grand-Duc de Luxembourg sech ze gesinn, fir iwwer eng fréizäiteg Opléisung vun der Konventioun mam Staat aus dem Joer 2009 ze schwätzen.
Update: 17.06.2026 16:08
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Zënter Ugangs 2009 këmmert de Staat sech ëm déi 850 Hektar Bësch vun der Groussherzoglecher Famill, déi ëmmer nach Proprietär ass, vun de Parzellen am Gréngewald. Am Kontrakt tëscht dem Lëtzebuerger Staat an der Administration des Biens de S.A.R. Le Grand-Duc de Luxembourg ass festgehalen, dass de sougenannten "Droit de superficie" 25 Joer gëllt, also bis den 1. Februar 2034.

Den Haff wëllt d'Konventioun mam Staat elo scho kënnegen

An engem Schreiwes un den Ëmweltminister Serge Wilmes (dat der Redaktioun virläit) freet de President vun der Administration des Biens de S.A.R. Le Grand-Duc de Luxembourg, Norbert Becker, den 13. Mäerz, eng Audienz mam Minister, fir konstruktiv iwwer d'Modalitéite vun enger fréizäiteger Opléisung vun dëser Konventioun ze schwätzen.
De Grand-Duc wéilt nämlech an de Bësch investéieren, d.h. a Programmer, déi der Fräizäit, dem Sport, mee och dem therapeuteschen an edukativen Aspekt zegutt solle kommen. Op där anerer Säit wier et de Wonsch vum Groussherzog, dass d'Revenuen aus der Bëschwirtschaft, an Zukunft, an d'Fondation du Grand-Duc Guillaume et de la Grande-Duchesse Stéphanie fléissen.

Regierung envisagéiert net, d'Konventioun fréizäiteg ze resiliéieren

Op Nofro beim Ëmweltministère, krute mer bestätegt, dass et sou eng Demande gëtt, ma d'Regierung aktuell net géif envisagéieren, d'Konventioun fréizäiteg ze kënnegen.

Schreiwes vum Ëmweltministère:

"De Ministère ka bestätegen, dass esou eng Demande vun der Administration des Biens formuléiert gouf an eng Reunioun op Beamten-Niveau stattfonnt huet.

D'Regierung envisagéiert fir den Ament net eng fréizäiteg Resiliatioun vun der Conventioun.
 
D'Regierung bleift an engem konstruktiven Échange mat der Administration des biens fir gemeinsam ze kucken wéi ee kéint an der Teschenzäit de Gréngewald nach méi am Sënn vun der Natur an de Bierger, virun allem der Jugend, notzen."

Ëmmer méi Demanden un d'Fondatioun

D'Fondatioun géif ëmmer méi ëm Hëllef gefrot, sief et vu Leit, déi déi traditionell Sozialhëllef net erreecht, an et wéilt een och Mënsche mat Handicap ënnerstëtzen. Donieft wéilt ee Projeten an de Beräicher Kultur, Educatioun, Jugend, Sport, Gesondheet, Ëmwelt-, an Déiereschutz initiéieren a sech fir de Schutz vun de Mënscherechter asetzen.

D'Gestioun vum Gréngewald, op Käschte vum Haff, soll an Zukunft iwwer 4 Achse lafen:

  • e Bësch, dee jidderengem gehéiert – dat stéing fir eng diskret Mëtschgiewegkeet vum Haff, liest een hei;  
  • d'Weeër solle besser an der Rei gehale ginn;
  • si sollen Nimm kréien, déi un Familljememberen erënneren;
  • d'Geschicht vun der Dynastie misst een op Panneaue kënnen noliesen, fir net ze vergiessen, dass dëse private Bësch, der Ëffentlechkeet zur Verfügung gestallt gëtt.

Eng Charta an "E Bësch fir d'Bierger"

De Grand-Duc wëllt konkret Programmer fir déi Jonk – e Gréngewald fir Schoulklassen oder Scouten, an och thematesch Aktivitéiten. E Bësch géint d'Sech-Onwuel fillen, an der haiteger Gesellschaft, e Bësch géint Burn-Out a fir déi mental Gesondheet. Dat ganzt mam Message, dass d'Land sech ëm seng Leit këmmert, wéi ëm e Bësch.

An enger Charta soll dann d'Nohaltegkeet an de responsaablen Ëmgang mam Gréngewald festgehale ginn. Als Symbol vun der Kontinuitéit vun der Dynastie, kéint een de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse, grad ewéi d'Prënze Charel a François an dat ganzt mat abannen, duerch Uplanzungen z.b., ouni dat awer ze vill ze mediatiséieren.
Mat dësem Programm géif eng politesch Instrumentaliséierung verhënnert. Et géif kee moraleschen Discours, keng Iwwermediatiséierung, mee dofir Kloerheet, wat Privatbesëtz a Staat ugeet.

Dës ganz Demarche géing de Staat näischt kaschten, gëtt am Schreiwes nach präziséiert, ausser dem Akommes aus der Bëschwirtschaft.

Gréngewald-Konventioun vum Februar 2009

An der Konventioun aus dem Joer 2009 steet wéi gesot dran, dass de Staat de Bësch dierf bewirtschaften an no de Krittäre vun der Nohaltegkeet muss ënnerhalen. Fir deen Droit de superficie misst de Staat, all Joer, 1 Euro un d'Administration des Biens vum Grand-Duc bezuelen, allerdéngs – sou liest een am Text, verzicht den Haff, mam Grand-Duc als Proprietär vum Bësch, op deen Euro.

Erënnere mer drun, dass dës Konventioun néideg gi war, well d'groussherzoglech Famill de Gréngewald wollt verkafen, eng Nouvelle déi fir grouss Opreegung am Land gesuergt hat. An der Konventioun steet och, dass am Fall wou d'Administration des Biens vum Grand-Duc dës Proprietéit wëllt verkafen, de Staat Virkafsrecht huet. Esou laang wéi de Kontrakt a Kraaft ass.

Am meeschte gelies
Attack op Bus an der Stad
Chauffer hëlt Passagéier mat Motorrad net mat, Mann flippt aus
Video
Gefuerdert ginn 10.000 Euro op de Kapp
Inneminister Gloden reagéiert op Fuerderung vun den Nordstad-Gemengen
Audio
14
Wéinst der Hëtzt
Alerte jaune vu Meteolux fir en Donneschdeg an orange fir e Freideg
Caritas-Affär
"Et ass ganz vill Vertrauen zerstéiert ginn"
Bilan Tripartite-Accord
Index, Aarbechtszäiten, Logement: Handwierker fuerdere strukturell Reformen
Video
Audio
Fotoen
13
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Police deelt mat
Vermësstemeldung vun 13 Joer alem Bouf opgehuewen
Koppel zu Rolleng iwwerfall
Täter wëll op E-Trottinett flüchten a kollidéiert mat Policeauto
Alkohol am Spill
Zwee Männer hu sech zu Ierpeldeng-Sauer dernieft beholl
Symbolbild
Massiv Kritik um neien Asylgesetz
Zivilgesellschaft gesäit Kannerrechter a Gefor
Audio
13
Ettelbréck
D'Police sicht no engem Fall vu Kierperverletzung no zwou Persounen
Fotoen
Éischt Reunioun
Beschlëss vun der Tripartite an Energie-Hëllefe waren Thema an der Chamber-Spezialkommissioun
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.