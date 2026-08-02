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Meteolux melltAlerte jaune bis en Dënschdeg wéinst der Hëtzt

RTL Lëtzebuerg
Déi national Wiederagence Meteolux huet fir e Sonndeg eng Alerte wéinst der Hëtzt erausginn, déi sech nach bis en Dënschdeg streckt.
Update: 02.08.2026 07:50
© JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

D'Alerte jaune gëllt vun e Sonndeg 12 Auer un a geet bis en Dënschdeg de Moien ëm 7 Auer. Obwuel e Sonndeg nawell vill Wolleken um Himmel sinn, bleift et dréchen an d'Temperature klammen am Süden an am Norde vum Land op iwwer 30 Grad. E Méindeg gëtt dann am Süde vum Land souguer mat Temperature vu bis zu 36 Grad gerechent.

Allgemeng bleift et weider waarm dës kommend Woch. En Dënschdeg kéint et e bësse laang erhoffte Ree ginn, ma soss bleift et dréche mat Temperaturen iwwer 30 Grad, ier et dann e Freideg ofkille soll.

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