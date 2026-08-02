RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Maacht Är Fënsteren zou"Groussbrand an der Industriezon vu Guedleng (Fr) bei Amnéville

Anaïs Riffi
RTL Infos iwwersat vun RTL.lu
Zu Guedleng bei Amnéville, eng 20 Kilometer Loftlinn vun der Lëtzebuerger Grenz, ass e Sonndeg ee Groussbrand ausgebrach.
Update: 02.08.2026 12:33
© ITLF

E Sonndeg ass op dem Terrain vum Betrib Suez zu Guedleng (op franséisch Gandrange) ee Groussbrand ausgebrach, wéi d'Gemeng an eng Rei Zeie matdeelen. Eng honnert Pompjeeë sinn am Asaz, fir d'Feier ënner Kontroll ze kréien. D'Ursaach vum Feier ass nach net bekannt.

Et gouf confirméiert, datt Chemikalien um betraffenen Terrain sinn. Dowéinst goufen d'Awunner an der Géigend opgeruff, an hiren Haiser ze bleiwen an Dieren a Fënsteren zouzemaachen.

100 Pompjeeën an 58 Gefierer op der Plaz

Zanter ronn 10 Auer um Sonndeg de Moie brennt et um Site an der Industriezon net wäit vun Amnéville fort. Éischten Informatiounen no sinn eng 100 Pompjeeën an 58 Gefierer op der Plaz a probéieren, de Flame Meeschter ze ginn.

Bis ewell ginn et nach keng Informatiounen iwwer méiglech Affer. D'Secouriste sinn nach op der Plaz.

Well d'Situatioun sech nach entwéckelt huet d'Gemeng vu Guedleng d'Populatioun opgeruff, bis op Weideres Doheem ze bleiwen. D'Awunner si gebieden, an hire Wunnengen ze bleiwen, Fënster an Dieren zouzemaachen an esou gutt wéi méiglech ofzedichten. All Deplacementer, déi net onbedéngt néideg sinn, sollen evitéiert ginn an et soll een op kee Fall an d'Géigend vum Feier.

D'Gemeng weist dorop hin, datt Chemikalien an der Lagerhal vu Suez confirméiert goufen, a fuerdert all Mënsch op, sech un d'Sécherheetsuweisungen ze halen.

© ITLF
© ITLF
© ITLF
© ITLF
© ITLF

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Décken Damp kilometerwäit ze gesinn

Eng déck schwaarz Dampwollek ass nach Dosende Kilometer wäit fort ze gesinn. D'Dampwollek ass an enge sëllege Gemengen ze gesinn, vu Metz bis Diddenuewen, iwwer Guedleng, Amnéville, Maizières-lès-Metz, Hagondange oder och nach Rombas.

Ech sinn zu Maizières-lès-Metz an ech gesinn déck Wolleke vu menger Fënster aus. Ech hunn alles verbarrikadéiert", esou d'Fatine.

Zanter dem Ausbroch vum Feier verbreede sech Fotoen a Videoe vum Feier an de Soziale Medien a verbreede Material vun der beandrockender Wollek, déi elo schonn iwwer Guedleng, Amnéville, Maizières-lès-Metz a Rombas schwieft.

Am meeschte gelies
Kallektuffquell am Mëllerdall
Wéinst juristeschen Onkloerheeten, wat d’Responsabilitéit ugeet, wäert esou bal keen neie Stee gebaut ginn
Video
30
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Wolz an Ettelbréck spille gläich, Nidderkuer dréit Match géint Esch
Fotoen
0
Vun Zeie festgehalen
Police konnt Widderhuelungstäter an der Stad festhuelen
Neit Konzept zu Nidderkuer
Kuerz Openthalter am SERVIOR-Haus "Um Lauterbann"
Video
Fotoen
7
Extremismus-Expert am Gespréich
Migratioun begrenzen, fir Gefor vun Attentater ze reduzéieren
Video
Audio
Weider News
Wegen niedriger Pegelstände der Donau schaltet Ungarn sein einziges Atomkraftwerk ab. Am Montag wird das Akw in Paks, das rund 130 Kilometer südlich der Hauptstadt Budapest liegt, erstmals seit 44 Jahren vollständig abgeschaltet werden.
Pegelstänn un der Donau ze niddreg
Ungarn hëlt eenzegt Atomkraaftwierk vum Netz
Der aus der Mafia-Kult-Serie "The Sopranos" bekannte US-Schauspieler Vincent Pastore ist tot. Der Darsteller, der in der HBO-Erfolgsserie den Mafioso Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero spielte, starb im Alter von 80 Jahren, wie sein Agent mitteilte.
RIP
"Sopranos"-Schauspiller Vincent Pastore am Alter vun 80 Joer gestuerwen
Russland
Dräi Doudeger a Bommenuschlag viru Restaurant zu Moskau
Flamen "ënner Kontroll"
Lëtzebuerger Pompjeeë weider an der Gironde am Asaz
Fotoen
Die USA und Israel verzichten nach Angaben von US-Präsident Trump vorübergehend auf weitere Angriffe auf den Iran. Die USA seien vom Iran und von weiteren Ländern in der Region darum gebeten worden, weil sich eine neue Vereinbarung abzeichne.
Annonce vum Donald Trump
USA an Israel setzen Attacke géint den Iran fir d'éischt emol aus
Nach einer vorläufigen Untersuchung gehen die Behörden in Kenia davon aus, dass 15 im Amboseli-Nationalpark verendet aufgefundene Elefanten wohl einer Zyanid-Vergiftung erlegen sind.
Nationalpark a Kenia
Elefante si wuel u Pestizid-Vergëftung gestuerwen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.