"Maacht Är Fënsteren zou"Groussbrand an der Industriezon vu Guedleng (Fr) bei Amnéville

E Sonndeg ass op dem Terrain vum Betrib Suez zu Guedleng (op franséisch Gandrange) ee Groussbrand ausgebrach, wéi d'Gemeng an eng Rei Zeie matdeelen. Eng honnert Pompjeeë sinn am Asaz, fir d'Feier ënner Kontroll ze kréien. D'Ursaach vum Feier ass nach net bekannt.
Et gouf confirméiert, datt Chemikalien um betraffenen Terrain sinn. Dowéinst goufen d'Awunner an der Géigend opgeruff, an hiren Haiser ze bleiwen an Dieren a Fënsteren zouzemaachen.
Zanter ronn 10 Auer um Sonndeg de Moie brennt et um Site an der Industriezon net wäit vun Amnéville fort. Éischten Informatiounen no sinn eng 100 Pompjeeën an 58 Gefierer op der Plaz a probéieren, de Flame Meeschter ze ginn.
Bis ewell ginn et nach keng Informatiounen iwwer méiglech Affer. D'Secouriste sinn nach op der Plaz.
Well d'Situatioun sech nach entwéckelt huet d'Gemeng vu Guedleng d'Populatioun opgeruff, bis op Weideres Doheem ze bleiwen. D'Awunner si gebieden, an hire Wunnengen ze bleiwen, Fënster an Dieren zouzemaachen an esou gutt wéi méiglech ofzedichten. All Deplacementer, déi net onbedéngt néideg sinn, sollen evitéiert ginn an et soll een op kee Fall an d'Géigend vum Feier.
D'Gemeng weist dorop hin, datt Chemikalien an der Lagerhal vu Suez confirméiert goufen, a fuerdert all Mënsch op, sech un d'Sécherheetsuweisungen ze halen.
Eng déck schwaarz Dampwollek ass nach Dosende Kilometer wäit fort ze gesinn. D'Dampwollek ass an enge sëllege Gemengen ze gesinn, vu Metz bis Diddenuewen, iwwer Guedleng, Amnéville, Maizières-lès-Metz, Hagondange oder och nach Rombas.
“Ech sinn zu Maizières-lès-Metz an ech gesinn déck Wolleke vu menger Fënster aus. Ech hunn alles verbarrikadéiert", esou d'Fatine.
Zanter dem Ausbroch vum Feier verbreede sech Fotoen a Videoe vum Feier an de Soziale Medien a verbreede Material vun der beandrockender Wollek, déi elo schonn iwwer Guedleng, Amnéville, Maizières-lès-Metz a Rombas schwieft.