RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Paul Schroeder, CGDISD'Frequenz an d'Intensitéit vu schroe Bränn geet däitlech an d'Luucht

Céline Eischen
De Bëschbrandrisiko wandert vum Süden zousätzlech a Richtung Norden.
Update: 31.07.2026 08:36
© Andy Brücker

D'Bränn dëst Joer si sécher aussergewéinlech fir Europa. Mä et gouf scho sou Bränn, zum Beispill 2023 an der Gironde. D'Frequenz an d'Intensitéit vu sou Bränn geet awer däitlech an d'Luucht. Dat sot de Generaldirekter vum CGDIS Paul Schroeder e Freideg de Moien am RTL-Interview.

De kompletten Interview mam Paul Schroeder, Generaldirekter vum CGDIS

Sou Bränn wéi a Südeuropa misst een elo hei net onbedéngt fäerten, well een aner Kulturen, also aner Beem a méi verschiddener, an de Bëscher huet. Et géif ee generell awer mierken, datt de Bëschbrandrisiko vu Süden zousätzlech Richtung Norde wandert. 

Wat d'Bëschbrandbekämpfung ugeet, hätt ee sech an de leschte Joren zu Lëtzebuerg scho progressiv besser opgestallt, mä et wär sécher nach Aarbecht ze maachen. Aktuell bräicht een net onbedéngt a Läschfligeren oder -helikopteren z'investéieren, hat de Paul Schroeder viru Kuerzem scho gesot. Mä "never say never", huet hien e Freideg de Moie gemengt. Et misst een awer de finanziellen Opwand an och den Ausbildungsopwand am Verglach mam Risiko ofweien.

Et wär een och an der glécklecher Situatioun, datt ee mat Aquarius eng Firma mat Läschfligeren zu Lëtzebuerg hätt. Déi Fligere sinn an der Saison awer dacks anerwäerts stationéiert. Mä et géif ee kucken, fir ee Fliger am Noutfall kënnen ze lounen. Bëschbränn géifen och um Buedem geläscht ginn, sou de CGDIS-Generaldirekter.
 
De CGDIS war jo wéinst den Hëtztwellen och vill am Asaz fir de Mënschen ze hëllefen. Och do misst ee kucken, wat ee verbessere kéint. Et misst ee genuch Leit hunn an an d'Aarbechtsconditiounen der Hëtzt besser upassen, datt d'Pompjeeë sech zum Beispill an den Zentre besser vun den héijen Temperaturen erhuele kéinten. D'Gefierer hätten och bei deene villen Asätz gelidden a Klimaanlage wären zum Beispill futti gefuer.

Am meeschte gelies
Satellit, Panzer, Maschinnegewier
Propos fir nei Euroschäiner vun der Defense-Direktioun suergt fir Kritik
Fotoen
63
Op der Pompel
Zolidd Hausse beim Diesel, och de 95er gëtt méi deier
Och op der E-Trottinett gëlle Reegelen
Aussergewéinlech Policekontroll en Donneschdeg an der Stad
Video
Audio
Fotoen
Parquet Tréier confirméiert
Zwou Festnamen am Kader vum Mord un 29 Joer aler Studentin zu Tréier
Ënnerstëtzung fir d'franséisch Kolleegen
15 Lëtzebuerger Pompjeeë sinn um Wee an d'Gironde
Video
Fotoen
13
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Accident op der N8
E Camion krut e Bam ze paken, Chauffer gouf just liicht verwonnt
Video
Fotoen
Keng strukturell Enkpäss beim Sprit
Zousätzlech Käschte fir Transport hu keen Impakt op Präis op der Pompel
Video
0
"Ech hunn esou eppes nach ni gesinn, ausser vläicht a Filmer"
Dikrecher Buergermeeschter Charel Weiler reagéiert op Kläpperei bei "Aaler Seeërei"
Audio
Ministesch Backes hat Publicatioun net ofgeseent
D'Direction de la défense entschëllegt sech fir Post an de soziale Medien, dee fir Opreegung gesuergt hat
Fotoen
15
LU-Alert gouf ausgeléist
Am Hafen zu Mäertert hat Schrott gebrannt, Awunner goufen opgeruff, Fënsteren an Dieren zouzeloossen
Video
Zwou Woche laang ass ëmmer eng lass
200 Kanner an der Spillstad Mini-Hesper
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.