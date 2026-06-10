Wéinst der Indextranche am Juni elo läit den net-qualifizéierte Brutto-Mindestloun bei 2.771 Euro. No Sécurité sociale wären nach 153 Euro Steiere fälleg. Mä net fir e Mindestlounempfänger. Eigentlech bezilt e se zwar, mä e kritt se direkt erëm. Nieft anere Remisen, gëtt et de Crédit d‘impot Salaire social minimum. Haut läit dee bei 81 Euro de Mount. Sou dass den Netto-Mindestloun haut bei knapps 2.450 Euro läit.
Dee Steierkredit geet elo ferm an d‘Luucht. Ëm méi ewéi dat duebelt schonn am Januar 2027. Da bezilt eng Persoun, déi de Mindestloun kritt, 179 Euro manner Steieren. Am Juli d‘nächst Joer 200 Euro manner. Netto kritt se dann 2.650 Euro de Mount an d‘Täsch.
Well de crédit d‘impot social minimum degressiv ass. Wien also e bësse méi verdéngt, zum Beispill de qualifizéierte Mindestloun, profitéiert och, awer net méi esou vill.
Mat 3.300 Euro Brutto bleiwen um Enn gutt 50 Euro méi, mat 3.600 Euro Brutto nach eng 12 Euro. Duerno ass Schluss.
Am Prinzip berengegt dëse Steierkredit eng Indextranche vun 2,5 Prozent an der Steiertabell. Wie méi verdéngt, bezilt méi Steieren, kritt awer och duerch den Index méi bäi. Dat, wat een dann elo manner bezuele muss, klëmmt mam Salaire. Beim net-qualifizéierte Mindestloun sinn et knapps 8 an en hallwen Euro de Mount. Bei engem Brutto-Akommes tëscht 5.000 an 9.000 Euro sinn et ongeféier 22 Euro Steier-Remise pro Mount. Driwwer sinn et dann 24 Euro.
Et ginn natierlech Leit, déi nach méi verdéngen, mä dem Finanzminister no hält d‘Remise iergendwann bei 25, 26 Euro de Mount op. Well et jo och net méi Kategorien am Barème ginn. Dowéinst kéint een och mam Gilles Roth driwwer streiden, ob dës Mesure sozial cibléiert ass oder net. Mä dat ass komplex.
Op alle Fall gëtt dee Steierkredit jo d‘nächst Joer dann technesch an de Barème afléisse gelooss. Op e Salaire vu 6.000 Euro bezilt een dann eng 260 Euro manner Steieren am Joer 2027. Bei 10.000 Euro bedeit dat knapps 290 Euro.
4 Cent d‘Kilowattstonn Stroum, 5 Cent de Liter Sprit, 15 Cent de Liter Mazout a 15 Cent um Meterkibb Gas. D‘Mesuren, fir d‘Inflatioun ze bremsen an de Leit ze hëllefen, si limitéiert op d‘Enn vum Joer.
Zanter der Fermeture vun der Strooss vun Hormus gouf et eng Hausse op der Pompel vu ronn 30 Cent de Liter. Déi Hausse kompenséieren 5 Cent de Liter nëmmen e bëssen. E Mëttwoch louch de Bensinnspräis zum Beispill bei 1,70 Cent de Liter. Fir en Tank vun 60 Liter misst een 102 Euro bezuelen. Mat der Remise wären et 99 Euro. Also géif een 3 Euro spueren op een Tank.
D‘Regierung schwätzt vun engem Geste, mä si wollt net méi ginn, fir d‘Energieziler net ze verfeelen an evitéieren, dass Lëtzebuerg d‘Tankstell vun der ganzer Groussregioun gëtt. Et muss ee jo och un d‘Reserven denken. Sollten d‘Präisser op der Pompel eemol richteg explodéieren, hätt ee souwisou e ganz anere Problem an der ganzer Ekonomie.
De ganze Pak, kascht bis zu 450 Milliounen Euro.