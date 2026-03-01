Déi Jonk Sozialisten hunn op hirem Kongress leschte Weekend eng nei Spëtzt gewielt. D’Mélissa Antunes de Magalhães (26 Joer) an den Olivier Cano (27 Joer) iwwerhuelen d’Funktioun vun der Presidence, dat mat iwwert 90% vun de Stëmmen um Kongress.
De Mehmed Kuč (30 Joer) gëtt neie Generalsekretär vun de Jonke Sozialisten, dat och mat enger héijer Zoustëmmung vun iwwer 90% vun de Stëmmen.
Donieft huet den Kongress vun de Jonke Sozialisten dann och eng Resolutioun unanime ugeholl, an där een ënnert Anerem ee Social-Media-Verbuet fir Kanner ënner 15 Joer fuerdert.