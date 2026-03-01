RTL TodayRTL Today
Update: 01.03.2026 21:49
(vun l.n.r. Olivier Cano, Mélissa Antunes de Magalhães, Mehmed Kuč)
(vun l.n.r. Olivier Cano, Mélissa Antunes de Magalhães, Mehmed Kuč)
© JSL

Déi Jonk Sozialisten hunn op hirem Kongress leschte Weekend eng nei Spëtzt gewielt. D’Mélissa Antunes de Magalhães (26 Joer) an den Olivier Cano (27 Joer) iwwerhuelen d’Funktioun vun der Presidence, dat mat iwwert 90% vun de Stëmmen um Kongress.

Communiqué - Nei JSL Exekutiv.pdf

De Mehmed Kuč (30 Joer) gëtt neie Generalsekretär vun de Jonke Sozialisten, dat och mat enger héijer Zoustëmmung vun iwwer 90% vun de Stëmmen.

Donieft huet den Kongress vun de Jonke Sozialisten dann och eng Resolutioun unanime ugeholl, an där een ënnert Anerem ee Social-Media-Verbuet fir Kanner ënner 15 Joer fuerdert.

Resolution JSL - Jugendschutz und digitale Kompetenz im Kontext von Sozialen Medien.pdf

