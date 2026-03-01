RTL TodayRTL Today
"De Schall vun de Knäll ass bal ze spieren"De Lëtzebuerger Jean-Paul Bleser hänkt mat senger Famill zu Dubai fest

Annick Goerens
Mir hunn de Lëtzebuerger kontaktéiert an erzielt, wéi hien d'Developpementer an der Regioun hautno materlieft.
Update: 01.03.2026 17:41
De Lëtzebuerger Jean-Paul Bleser hänkt mat senger Famill zu Dubai fest
Mir hunn de Lëtzebuerger kontaktéiert an erzielt, wéi hien d’Developpementer an der Regioun hautno materlieft.

Dausenden Touristen sëtzen am Moment an der Golfregioun fest, well d’Fluchhäfen zou sinn. Wéi et weider geet, ass fir vill Leit nach eng onbeäntwert Fro. Dorënner och vill Lëtzebuerger. De Jean-Paul Bleser hänkt aktuell mat senger Famill zu Dubai fest, wou jo och de bekannte Luxushotel Burj Al Arab gebrannt huet.

“Dobaussen héiert een et deelweis vu wäitem knuppen, wat engem Angscht mécht. Dat sinn Knupperten, déi ech an de nächste Joren net méi wäert vergiessen, déi och mat gewësse Vibratiounen kommen. Et mengt een bal et géing een de Schall spieren vun den Knäll wann se ronderëm sinn. T’ass faszinant, schockant, mee wat engem och Angscht mécht, ass dass een déi Saachen héiert, mee et gesäit een näischt. Et héiert een Fligeren zirkuléieren, mee et gesäit een näischt, och duerch déi sëllegen Héichhaiser. D’Knäll sinn wei e Phantom an och d’Fligeren. T’ass dat wat inquietant ass, einfach well et een Phantom ass. Et héiert een et, mee et gesäit een et net an et hofft een alt ëmmer dass een weit ewech ass.”

