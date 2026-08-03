Mat 360,7 Stonnen u Sonn am Mount goufen am Juli 2026 déi zweet-meeschte Sonnestonnen um Findel zanter 1947 gemooss. Just de Juli 2022 hat mat 377 Stonnen nach méi Sonn ze bidden.
Déi héich Zuel u sonnege Stonnen ass Meteolux no dorop zeréckzeféieren, datt West- a Mëtteleuropa virun allem ënner Héichdrockafloss louch an déi atlantesch Déifdrockgebidder Richtung Norde gezu sinn. Doduerch konnte sech wéineg Wolleken oder Reen entwéckelen, wat zu de laange Sonneperiode gefouert huet.
Hei nach d'Lëscht vun de fënnef Juli-Méint mat de meeschte Sonnestonnen um Findel:
Meteolux ënnersträicht an deem Kontext, datt déi fënnef sonnegste Juli-Méint all an de leschten zwee Joerzéngte gemooss goufen.