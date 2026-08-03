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Rekord knapp verpasstMeteolux mellt zweet-sonnegste Juli zanter 1947

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iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
Mat 360,7 Stonnen u Sonn huet de Juli 2026 knapp de Rekord vum sonnegste Juli an der Geschicht vun de Miessungen um Findel verpasst.
Update: 03.08.2026 16:16
Meteolux ënnersträicht an deem Kontext, datt déi fënnef sonnegste Juli-Méint all an de leschten zwee Joerzéngte gemooss goufen.
© Domingos Oliveira

Mat 360,7 Stonnen u Sonn am Mount goufen am Juli 2026 déi zweet-meeschte Sonnestonnen um Findel zanter 1947 gemooss. Just de Juli 2022 hat mat 377 Stonnen nach méi Sonn ze bidden.

Déi héich Zuel u sonnege Stonnen ass Meteolux no dorop zeréckzeféieren, datt West- a Mëtteleuropa virun allem ënner Héichdrockafloss louch an déi atlantesch Déifdrockgebidder Richtung Norde gezu sinn. Doduerch konnte sech wéineg Wolleken oder Reen entwéckelen, wat zu de laange Sonneperiode gefouert huet.

© Meteolux

Hei nach d'Lëscht vun de fënnef Juli-Méint mat de meeschte Sonnestonnen um Findel:

  1. Juli 2022: 377 Stonnen
  2. Juli 2026: 360,7 Stonnen
  3. Juli 2018: 348 Stonnen
  4. Juli 2006: 345,5 Stonnen
  5. Juli 2013: 336,3 Stonnen

Meteolux ënnersträicht an deem Kontext, datt déi fënnef sonnegste Juli-Méint all an de leschten zwee Joerzéngte gemooss goufen.

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