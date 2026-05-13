En Dënschdegnomëtteg hat d'Police e Bedruchsfall gemellt kritt, bei deem dem Affer eng gréisser Geldzomm vum Kont opgehuewe ginn ass. Am Kader vun hiren Ermëttlunge konnten d'Autoritéiten e presuméierten Täter, e sougenannte "Money Mule", ermëttelen a kuerz drop lokaliséieren a stellen. Op Uerder vum Parquet Dikrech ass de Verdächtege festgeholl an den Dag drop dem Untersuchungsriichter virgefouert ginn.
An deem Kader mécht d'Police de Rappel, datt d'Bereetstelle vun engem Bankkont zum Zweck vun der Geldwäsch mat Prisongsstrofe bis fënnef Joer a Geldstrofe bis 1.250.000 Euro bestrooft gëtt.