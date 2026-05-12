RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"

Pierre Weimerskirch
Andes-Virus an Hanta-Virus, zwee Begrëffer, déi an de leschten Deeg vill thematiséiert goufen. De Prof. Dr. Claude P. Muller erkläert am Interview, wat et mat deem Virus op sech huet a firwat et kee Grond zur Panik gëtt.
Update: 12.05.2026 17:09
"Nee, absolut net“, seet de Virolog op d’Fro, ob een elo speziell Precautioune misst huelen.

Hanta-Vire sinn net nei, mee scho gutt erfuerscht. Et gëtt iwwer 50 Hanta-Viren, ronn d'Hallschent dovunner kënnen de Mënsch infizéieren.

“Si infizéieren de Mënsch nëmmen, wann en direkte Kontakt huet mat Stëbs […] oder Sekreeter vun deenen entspriechenden Déieren.“
De Prof. Dr. Claude P. Muller, Virolog beim LIH

Eng Ausnam gëtt et awer: "Ënnert all deene 50 a méi Hantaviren, déi mer kennen, gëtt et nëmmen een, dee vu Mënsch zu Mënsch kann iwwerdroe ginn." Dat ass den Andes-Virus, genee deen, iwwer deen aktuell geschwat gëtt.

Schwéier Krankheet, mee wéineg infektiéis

Och wann de Virus iwwerdrobar ass, relativéiert de Virolog d'Gefor. "D'Infektiositéit vun deem Virus selwer […] ass niddreg."

Wann een infizéiert gëtt, ass d'Mortalitéit allerdéngs grouss. Dat géif een och beim aktuellen Ausbroch gesinn. Déi isoléiert Fäll sinn awer ënner Kontroll. Déi infizéiert Patienten isoléiert.

Keng grouss Gefor fir Europa

D'Patienten, déi aktuell a Klinicken an Europa behandelt ginn, stelle keng Gefor duer, esou de Virolog vum Luxembourg Institute of Health.

"Déi sinn natierlech ganz isoléiert […] an do muss een net fäerten, dass do eng Gefor dovun ausgeet."

Aktuell wéisst een nach net genee, wéini e Patient infektiéis ass, ob dat éischter am Ufank vun enger Infektioun ass oder da wann e scho Symptomer entwéckelt huet.

Ronn 30 Persounen, déi u Bord vun der Hondius waren, sinn op Eindhoven geflu ginn
No Ausbroch op Croisièresschëff
Wat mir bis elo wëssen iwwert den Hanta-Virus

Kee Verglach mat Corona

Eng Pandemie géif elo duerch dësen Ausbroch net virun der Dier stoen, do ass sech de Prof. Dr. Claude P. Muller sécher.

"Dofir ass d’Infektiositéit vun deem Virus vill ze vill niddreg […] dat ass absolut net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Coronavirus beobacht hunn."

Och wat d'Verbreedung ugeet, bleift hien entspaant. De Virus hätt net vill Méiglechkeet, sech ze veränneren, well et nëmme wéineg Iwwerdrounge gëtt.

Kee Grond fir speziell Mesuren

Fir d'Allgemengheet gëtt et dofir keng konkret Recommandatiounen.

"Nee, absolut net", seet de Virolog op d'Fro, ob een elo speziell Precautioune misst huelen. Och d'Weltgesondheetsorganisatioun WHO huet keng Reesrestriktioune recommandéiert.

Am meeschte gelies
Prozess 4,5 Joer nodeems Läich fonnt gi war
Ugekloten hat Pensioun vu Verstuerwenem kasséiert
Drogemilieu a Frankräich
Zwee Doudeger an dräi Blesséierter bei Schéisserei zu Nice
ESC-Stëmmung an Ambassade
Lëtzebuerg feiert seng ESC-Kandidatin zu Wien
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (12. Mee) - Jasmine Pettinger
"Et däerf ee bei eis och eng aner Meenung hunn"
Video
Audio
25
Käschten a Milliardenhéicht
Ginn d'Prioritéite bei de groussen Defense-Projete richteg gesat?
Video
19
Weider News
3 Blesséierter
Accident op der A1, Cyclist gefall tëscht Blummendall a Grolënster
Iwwert de leschte Weekend gouf e Beieschaukasten an der Gemeng Lenneng beschiedegt.
Vandalismus um "Beieschaukasten"
Gemeng Lenneng huet Plainte deposéiert
75 Joer Goodyear zu Lëtzebuerg
Innovatioun als Garant vun der Kompetitivitéit
Goodyear feiert 75 Joer zu Lëtzebuerg a kuckt no vir
Video
Audio
Fotoen
0
Internationale Wärungsfong
Lëtzebuerger Wirtschaft net a Schwong a Staatsfinanzen op negativer Trajectoire
56,2 Prozent Fraen
3.957 Kandidate fir d'Premièresexamen ageschriwwen
Prozess ëm Accident mat Äisskulptur
Bis 2019 ass néierens e schwéieren Accident geschitt, esou d'Defense
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.