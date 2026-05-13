Um Stater Geriicht ass um Mëttwoch de Prozess ëm dat déidlecht Accident mat der Äisskulptur um Chrëschtmaart 2019 mat der Defense vun de Mataarbechter vun der Stad Lëtzebuerg hirem Service fir Evenementer, Feieren a Mäert (EFM) viru gaangen. D'Affekoten hunn d'Schold fir den Accident beim Sculpteur eleng gesinn. Si hunn deemno de Fräisproch vun hire Clientë gefrot.
De Substitut vum Parquet huet dono nach emol d'Wuert ergraff. Hien huet och e Meter an de Grapp geholl, fir ze weisen, wéi héich 2,5 Meter wieren. Dat well en iwwerzeegt bleift, datt den deemolege Mataarbechter vum LCTO, deen d'Skulptur bestallt hat a wosst, wéi héich se sollt ginn, déi Informatioun hätt missen un d'Gemengebeamte viru ginn.
De Prozess geet e Méinden nach virun, dat well d’Affekotin vun de Parties civiles, déi iwwert déi lescht Deeg vill Kritik vun der Defense fir hir Schuedensersazfuerderungen krut, nach Piècë wëll verséieren.