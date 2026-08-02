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Fir d'Lescht um Iechternacher Séi gesinnPolice sicht no 9 Joer alem Duncan Gollier

RTL Lëtzebuerg
Den 9 Joer ale Jong gouf déi leschte Kéier e Sonndeg de Mëtteg um 15:45 Auer zu Iechternach um Séi gesinn.
Update: 02.08.2026 20:30
© Police

D'Police beschreift de vermëssten Duncan Gollier esou: Hie wier 1,20 Meter grouss a vu schlanker Statur. Hien hätt kuerz brong Hoer, déi awer hannen zu engem klenge Wutz zesumme gebonne sinn. Um lénken Ouer huet de Jong en Ouerrank.

Wéi hie verschwonnen ass, hat de Jong e bloen T-Shirt a gro Cargo-Shorts un. Hien hat gro Schong un an e roude Rucksak bei sech.

© Police

All d'Informatiounen iwwert de Vermësste si fir d'Police vun Dikrech dat op der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail u police.diekirchvianden@police.etat.lu.

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