D'Police beschreift de vermëssten Duncan Gollier esou: Hie wier 1,20 Meter grouss a vu schlanker Statur. Hien hätt kuerz brong Hoer, déi awer hannen zu engem klenge Wutz zesumme gebonne sinn. Um lénken Ouer huet de Jong en Ouerrank.
Wéi hie verschwonnen ass, hat de Jong e bloen T-Shirt a gro Cargo-Shorts un. Hien hat gro Schong un an e roude Rucksak bei sech.
All d'Informatiounen iwwert de Vermësste si fir d'Police vun Dikrech dat op der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail u police.diekirchvianden@police.etat.lu.