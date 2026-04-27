Bus an der Stad an eng Fassad geranntE Buschauffer hat vergiess, eng Handbrems unzezéien

De Stater Verkéiersschäffe Patrick Goldschmidt huet e Méindeg am Kader vun enger Gemengerotssëtzung Detailer iwwert d'Ursaach vum Accident genannt
Update: 27.04.2026 20:36
De Bus kuerz nom Accident.
En Dënschdeg de 14. Abrëll war et an der Stad zu engem Accident komm, bei deem e Bus fir d'éischt en Auto ze pake krut an duerno an eng Fassad gerannt ass. Dräi Persoune goufen hei blesséiert.

Accident am Garer Quartier - 3 Blesséierter
E Bus ass no enger Kollisioun mat engem Auto an enger Fassad un d'Stoe komm

E Méindeg huet de Stater Verkéiersschäffe Patrick Goldschmidt dann am Kader vun enger Gemengerotssëtzung Detailer iwwert d'Ursaach vum Accident genannt. Deemno wier e Buschauffer op engem Arrêt aus sengem Gefier geklommen an hätt vergiess, d'Handbrems ze zéien, sou de Patrick Goldschmidt. De Chauffer géing antëscht dann och kee Bus méi fueren, sou de Stater Verkéiersschäffen géigeniwwer Essentiel.

Am meeschte gelies
Op eise Stroossen
Dräi Accidenter am Laf vun e Sonndeg, Automobilistin zu Schëffleng liewensgeféierlech blesséiert
Fotoen
Parquet deelt mat
Täter an Affer vun déidlecher Messerpickerei um Lampertsbierg hu sech net kannt
U Grenz mat Lëtzebuerg
Verwaltungsgeriicht vu Koblenz deklaréiert däitsch Identitéitskontrollen als "illegal"
24
Invité vun der Redaktioun (27. Abrëll 2026)- Fernand Kartheiser
"Ech hu keng Beréierungsängscht": ADR-Europapolitiker verdeedegt den Dialog mat Moskau
Video
Audio
61
Et sollt vum Findel aus a Schweden goen
Luxair-Maschinn Richtung Stockholm huet e Sonndeg kuerz nom Start missen ëmdréien
Weider News
Zu Mäerzeg
Ee Blesséierte bei Accident tëscht Auto a Camionnette
Fotoen
Wouhin ass nach onkloer
Tramsmusée vun der Stad Lëtzebuerg gëtt erhalen, muss awer plënneren
1
Vëlosbuttek ausgeraibert
"Alarm ëm 3:33 Auer, um 3:37 Auer war kee méi um Site"
Video
Fotoen
Um Sennengerbierg
30 Joer ale Motocyclist stierft bei Accident
National Woch géint de Surendettement
Iwwerverschëldung däerf keen Tabu sinn
Video
3
FEDIL
Tripartite muss virbereet ginn, iert ee Fuerderunge mécht
Video
0
