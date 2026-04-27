En Dënschdeg de 14. Abrëll war et an der Stad zu engem Accident komm, bei deem e Bus fir d'éischt en Auto ze pake krut an duerno an eng Fassad gerannt ass. Dräi Persoune goufen hei blesséiert.
E Méindeg huet de Stater Verkéiersschäffe Patrick Goldschmidt dann am Kader vun enger Gemengerotssëtzung Detailer iwwert d'Ursaach vum Accident genannt. Deemno wier e Buschauffer op engem Arrêt aus sengem Gefier geklommen an hätt vergiess, d'Handbrems ze zéien, sou de Patrick Goldschmidt. De Chauffer géing antëscht dann och kee Bus méi fueren, sou de Stater Verkéiersschäffen géigeniwwer Essentiel.