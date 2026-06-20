Background am Gespréich (20. Juni)Sécherheet a Respekt am Stroosseverkéier

Esoubal een e Fouss virun d'Dier setzt, ass een Deel vum Stroosseverkéier. Egal op zu Fouss, um Vëlo, enger elektrescher Trottinett, um Moto oder am Auto, muss ee sech u Reegelen halen an een op deen aneren oppassen. Ma wéi gutt geléngt dat? Wéi geféierlech sinn eis Stroossen an Trottoiren? A wéi kënne mir fir méi Sécherheet suergen?
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