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Invité vun der Redaktioun (5. August)Thomas Dentzer, neien Direkter vum LNS

Carine Lemmer
E Mëttwoch de Moie war den nationale Gesondheetslaboratoire Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 05.08.2026 08:33
Invité vun der Redaktioun: Thomas Dentzer
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

"Ech hoffe Mol, dass ech fir Rou a Stabilitéit kann suergen." Dat sot den Thomas Dentzer e Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Den Direkter vum LNS, dem nationale Gesondheets-Laboratoire zu Diddeleng, wou et an der Lescht méi dacks zu personelle Changementer komm war.

Kritik gouf et och, well et zu deels ganz laange Waardezäiten bei Kriibs-Analyse koum. Effektiv, et wier een e bëssen iwwerlaf ginn, gëtt den Thomas Dentzer zou. Et hätt e bësse gehappert bei den Ofleef, déi net onkomplizéiert wieren an och vill Zäit géifen an Usproch huelen. Et hätt ee sech awer ëmstrukturéiert. Den Delai léich elo am Duerchschnëtt bei siwen Deeg, wat net schlecht wier.

Bei eenzele Pathologie géif et leider awer nach ëmmer méi laang daueren, beispillsweis bei der Dermatologie.

Den LNS huet eng Zort Monopol-Stellung am Land. Et gëtt also theoreetesch keng Méiglechkeet fir auszweichen, dowéinst misst et den Usproch sinn, d'Qualitéit héich ze halen.

Autopsien hei zu Lëtzebuerg gi jo och am LNS gemaach. Véier Geriichts-Medezinner sinn agestallt. Eng 150 Autopsien d'Joer ginn gemaach, neierdéngs och mat Hëllef vun engem neie Scanner.

Invité vun der Redaktioun: Thomas Dentzer

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

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