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Ee BlesséiertenSamu-Noutdokter bei Accident zu Diddeleng am Asaz

RTL Lëtzebuerg
D'Ekippe vum CGDIS goufen en Dënschdeg op zwee Accidenter geruff. Bei engem gouf eng Persoun blesséiert.
Update: 04.08.2026 17:58
© CGDIS

Wéi am Bulletin vum CGDIS ze liesen ass, koum et géint 11:42 Auer zu engem Accident an der Route de Kayl zu Diddeleng. Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert a vum Samu-Noutdokter vun Esch versuergt. Donieft waren d'Ambulanciere vun Diddeleng am Asaz grad ewéi d'Pompjeeë vun Diddeleng a vu Beetebuerg.

An der Beetebuerger Strooss op der Kockelscheier hat et iwwerdeem géint 16:38 Auer tëscht engem Auto an engem Moto geknuppt. Hei blouf et beim Materialschued. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter aus der Stad.

Iwwerdeem mellt de CGDIS nach e Bëschbrand net wäit vum Riesenhaff ewech. D'Pompjeeë vu Rammerech a vun Ell waren op der Plaz, fir d'Feier ze läschen. Geschitt ass kengem eppes.

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