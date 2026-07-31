RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst Bëschbrand-GeforVéier Gemengen aus der Stauséi-Regioun decidéieren temporäre Grillverbuet

Marlène Clement
Wou dierf een um Stauséi grillen a wou net? Dat war déi lescht Deeg net fir jiddereen esou ganz kloer.
Update: 31.07.2026 19:00
© Marlène Clement

Wärend et um Territoire vun der Gemeng Esch-Sauer zanter enger Woch wéinst der grousser Bëschbrand-Gefor verbueden ass, op de Plagen ronderëm de Stauséi ze grillen oder Feier ze maachen, haten d'Gemeng Bauschelt an d’Stauséi-Gemeng et bis elo bei engem Appell un d'Bierger gelooss, fir opzepassen a responsabel ze sinn. Elo gëllen awer eenheetlech Reegelen fir déi ganz Regioun.

Esch-Sauer, Bauschelt, d’Stauséi-Gemeng a Rammerech hu sech um Donneschden Owend concertéiert an iwwer ee Règlement d'urgence een temporäre Verbuet fir ze grillen oder Feier ze maachen decidéiert.

© Marlène Clement
© Marlène Clement
© Marlène Clement
© Marlène Clement
© Marlène Clement

Grillverbuet

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Firwat net direkt eenheetlech Reegelen?

D'Problematik wier de Gemenge vun Ufank u bewosst gewiescht. Et misst een awer och, wann een e Reglement hëlt, kucken, wéi et kann ëmgesat ginn, erkläert de Buergermeeschter vun der Gemeng Bauschelt, Jeff Gangler. Ganz einfach ze koordinéieren wier dat nämlech net, fënnt och de Gemengepapp vun der Stauséigemeng, Marco Koeune. Dofir hätt een och d’Stauséi-Kommissioun zesumme geruff mat der Police, dem CGDIS a Ponts et Chaussées.

Eenheetlech Reegelen a méi Kontrollen

Et ginn och elo geziilt méi Kontrollen ronderëm de Séi gemaach, präziséieren déi concernéiert Gemengen. An der Gemeng Esch-Sauer gëllt de Verbuet fir ze grillen, respektiv Feier ze maachen schonn zanter enger gudder Woch. Bis elo géingen d'Leit sech drun halen, constatéiert d’Buergermeeschtesch, Mireille Welter. D'Leit wiere sech der Problematik bewosstoch wéinst de Biller, déi een aktuell a Frankräich a Spuenie gesäit vun de Bränn a si géinge sech drun halen.

Esou laang keng gréisser Quantitéiten u Reen a Siicht sinn an d'Temperature weider héich sinn, bleift emol bei deem Verbuet. Wie sech dorunner hält, riskéiert ee Protokoll. Déi véier Gemenge plaidéieren iwwerdeems fir een Avertissement Taxé fir d'Leit, déi sech net un d’Reegelen halen, nach direkt sur place kënnen ze sanktionéieren.

D'Gemengen aus der Stauséi-Regioun maachen och nach eng Kéier den Appell un d'Visiteuren, d'Opfangparkplazen ze notzen a sech un d'Reegelen ze halen, wou ee parken dierf a wou net.

Am meeschte gelies
Schrott huet am Hafen zu Mäertert gebrannt
Wéinst Dampentwécklung gouf den LU-Alert ausgeléist, 70 bis 80 Pompjeeë waren am Asaz
Video
Fotoen
Accident op der N8
E Camion krut e Bam ze paken, Chauffer gouf just liicht verwonnt
Video
Fotoen
Ministesch Backes hat Publicatioun net ofgeseent
D'Direction de la défense entschëllegt sech fir Post an de soziale Medien, dee fir Opreegung gesuergt hat
Fotoen
52
Spuenien schwätzt vun enger "Attack"
Antëscht si Schätzungen no 60.000 Migranten op der Exklav Ceuta ukomm
Video
Audio
"Ech hunn esou eppes nach ni gesinn, ausser vläicht a Filmer"
Dikrecher Buergermeeschter Charel Weiler reagéiert op Kläpperei bei "Aaler Seeërei"
Audio
Weider News
Schwamm-Spaass zu Wäiswampech minimal ageschränkt
Am ënneschte Séi dierf ëmmer nach geschwomme ginn
Video
Fotoen
Vermësstemeldung gestrach
13 Joer ale Jong gouf fonnt
No Demissioun vum André Dübbers
Arno Bache neie President vun der "Stëmm vun der Strooss"
Kollektivcongé bis 23. August
De Congé bleift bei Patronen an Aarbechter beléift
Video
Fotoen
2 Autoen am Coup
3 Blesséierter bei Accident an der Hollerecher Strooss an der Stad
Homejacking zu Eschweiler
An Thailand festgeholl: Drëtte Verdächtegen no Homejacking an U-Haft
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.