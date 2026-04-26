RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vill lass um SamschdegVun Auto am Gruef bis Kollisioun mat Vëlo, Auto op der Kopp an e puer Bränn - 5 Persoune goufe verwonnt

Annick Goerens
Andy Brücker
D'Rettungsdéngschter haten um Samschdeg, respektiv an der Nuecht op e Sonndeg nawell all Hänn voll ze dinn.
Update: 26.04.2026 08:17
© Laurent Weber

Zu Bouneweg gouf et e Samschdeg den Owend géint 17:30 Auer een Accident tëscht engem Vëlo an engem Auto. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.

Um 17:49 uer ass op der A13 Richtung Schengen tëscht Esch Lalleng a Schëffleng een Auto an de Gruef gaangen. Och do mellt de CGDIS een Blesséierten.

Op der A6 Richtung Stad, tëscht Stroossen an Helfent goufe géint 18 Auer nach eemol zwou Persoune bei enger Kollisioun verwonnt.

Kuerz virun 1 Auer huet sech op der A13 Richtung Péiteng, tëscht Keel a Schëffleng een Auto op d''Kopp geluecht. Och do gouf et ee Blesséierten.

Dobäi kommen dann nach Bränn zu Habscht, Hesper an um Gaalgebierg. Hei blouf et awer all Kéiers beim Materialschued.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.