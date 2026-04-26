RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläertVum Wal an der Ostsee bis bei d’Tripartite: Eng Rees duerch d’Kannaniuss-Woch

RTL Lëtzebuerg
Noriichte fir Kanner ginn et schonn zanter September 2020 all Sonnden den Owend wärend der Schoulzäit op der Tëlee, um Enn vun der Kannativi-Emissioun.
Update: 26.04.2026 08:30
Kannaniuuss vum 26. Abrëll 2026
Wéi kann de Wal Timmy gerett ginn? Schüler entdecke Beruffer am Spidol, wou läit d'Strooss vun Hormus a wat ass eng Tripartite?

Dës Woch an de Kannaniuss gëtt et dann nees spannend, mat och e bëssen ongewéinleche Geschichten!

An der Ostsee kämpft de Wal Timmy nach ëmmer ëm säi Liewen. Hien hänkt jo no 4 Wochen nach ëmmer am flaache Waasser fest – mir weisen de Kanner, wéi d’Retter probéieren, hien erëm an d’Mier ze kréien.

Da geet et a Groussbritannien: do soll nämlech Fëmme fir déi Jonk quasi verschwannen. Mat engem neie Gesetz dierften déi, déi no 2009 gebuer sinn, spéider ni méi Zigaretten kafen.

Zu Ettelbréck dann hunn d’Schüler entdeckt, wéi vill verschidde Beruffer et an engem Spidol gëtt – vum Dokter bis bei den Elektriker, deen am Hannergrond schafft.

An zum Schluss erkläre mer – ganz kannerfrëndlech - nach, wat eng Tripartite ass – a firwat de Premier Luc Frieden elo esou eng Reunioun ugekënnegt huet.

Am Reportage erkläre mir dës Woch, wisou een elo dacks héiert, dass alles méi deier gëtt. Besonnesch jo de Sprit. Mat Grafike weise mer de Kanner, wou d’Strooss vun Hormus läit an erklären, wisou d’Schëffer mam Pëtrol keng aner Méiglechkeet hunn, fir aus dem Golf eraus ze kommen.

Elo fänke jo bestëmmt och verschidde Familljen un, un d’Summervakanz ze denken. An och fléie gëtt jo méi deier, well duerch den Irankrich manner Kerosin do ass. Mee an d’Vakanz goe muss jo net onbedéngt mam Fliger sinn. Mir ginn am Reportage e puer Iddien fir eng Zuchrees, oder souguer fir hei zu Lëtzebuerg Vakanz ze maachen.

Dat alles an enger neier Episod vun de KannaNiuuss. All Sonndegmoie kuerz virun 9 an 19 Auer op der Tëlee an ab dann och zu all Moment am RTL Play.

Am meeschte gelies
CHDN organiséiert den Dag vun de Beruffer
Vun den technesche Servicer iwwer d’Crèche bis an den OP
Video
Fotoen
3
Video
Fotoen
8
Weider News
Video
Fotoen
2
Video
Fotoen
3
Video
5
Video
Fotoen
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.